Journée mondiale du sida: les batailles gagnées et perdues contre le sida contiennent de précieuses leçons pour la gestion du COVID-19

30 nov.2020

Cette année, la Journée mondiale du sida nous trouve encore au cœur d’une autre pandémie – COVID-19[feminine.

Le nouveau coronavirus hautement infectieux a balayé le monde, dévastant les systèmes de santé et dévastant les économies alors que les gouvernements introduisaient des mesures drastiques pour contenir la propagation. Ce n’est pas depuis la pandémie de VIH / sida des années 90 que les pays ont été confrontés à une menace sanitaire aussi commune.

Cela explique pourquoi l’ONUSIDA a choisi le thème « Solidarité mondiale, responsabilité partagée»Pour la Journée mondiale du sida de cette année.

Les maladies infectieuses comme celles-ci restent une menace majeure pour la santé et la prospérité humaines. Environ 32,7 millions de personnes sont décédés de maladies liées au sida au cours des 40 dernières années. Au moment de la rédaction de cet article, 1,4 million de personnes était déjà mort du COVID-19 en un an seulement.

Ces maladies nécessitent une expertise, une collaboration et un dévouement incroyables de tous les niveaux de la société pour suivre, comprendre, traiter et prévenir.

La riposte au VIH / sida s’est déroulée sur une trajectoire beaucoup plus longue que le COVID-19. Mais c’est, à certains égards, un exemple éclatant de ce qui peut être réalisé lorsque les pays et les peuples travaillent ensemble. Le travail d’organisations telles que Organisation mondiale de la santé, ONUSIDA et le Société internationale du sida aider à coordonner le partage rapide d’informations et de ressources entre les prestataires de soins de santé et les communautés.

le Fonds mondial et PEPFAR ont mobilisé des ressources qui ont contribué à réduire la morbidité et la mortalité dans les régions à revenu faible et intermédiaire. Les décès liés au sida ont diminué dans le monde de 39 pour cent depuis 2010.

Ces groupes et d’autres se sont également battus contre les prix élevés des médicaments qui rendraient les médicaments inaccessibles à de nombreux pays en développement. En Afrique du Sud, épicentre de l’épidémie de VIH, un approvisionnement d’une journée des antirétroviraux les plus simples coûtent environ R250 en 2002. Aujourd’hui, un traitement plus facile et plus agréable au goût, une fois par jour frais quelques rands.

La collaboration et la coordination ont également signifié que des médicaments ont été développés et testés dans des populations du monde entier. Et une fois disponibles, des directives mondiales et des possibilités de formation garantissent que la prestation et la qualité des soins de santé sont standardisées.

Beaucoup de ces réalisations ne sont pas venues sans combat. Un militantisme dévoué et soutenu, au niveau politique et communautaire, était nécessaire pour faire baisser le prix des médicaments pour le Sud et est constamment nécessaire pour assurer une distribution inclusive des ressources.

Le corollaire est également vrai – les domaines dans lesquels le monde continue de lutter se posent principalement là où il y a un manque de solidarité et d’accord. Celles-ci incluent un manque de soutien politique pour mettre en œuvre des mécanismes de protection fondés sur des preuves pour les populations vulnérables ou stigmatisées. Par exemple la légalisation de l’homosexualité. Il en résulte une infection à VIH continue mais évitable et une mortalité associée.

Ces leçons doivent être prises en compte alors que le monde se prépare pour la prochaine phase de gestion du COVID-19. Toutes les interventions qui ont aidé à contenir et à gérer le VIH et le sida sont essentielles pour garantir qu’aucun pays, quel que soit son état de développement, et aucune population, en particulier ceux qui sont confrontés à la stigmatisation et à la lutte pour accéder aux services de santé, ne soient laissés pour compte.

S’appuyer sur les systèmes existants

Les leçons tirées du VIH et du SIDA peuvent être utilisées pour informer la riposte au COVID-19 car les défis sont similaires.

De nombreux essais de vaccins COVID-19 en cours se déroulent dans plusieurs pays, dont l’Afrique du Sud. La capacité de mener ces études, y compris le personnel clinique et les sites d’essai, est bien établie grâce à des décennies de recherche sur le VIH / sida. On craint que les pays en développement ne soient exclus de l’accès à un vaccin COVID-19 efficace. Mais des mécanismes mondiaux sont maintenant en place pour éviter cela et pour, au contraire, encourager et permettre la solidarité mondiale, dont certains ont été défendus par la riposte au VIH / sida.

le Accès aux outils COVID-9 (ACT) -Accelerator, créé par l’Organisation mondiale de la santé en avril 2020 en collaboration avec de nombreuses autres organisations mondiales, gouvernements, société civile et industrie, s’est engagé à travers le pilier appelé Covax, à une distribution équitable d’un vaccin COVID-19 ainsi que des tests de diagnostic et des traitements . Ces institutions et mécanismes mondiaux nécessitent un soutien continu.

Avec le déploiement d’un vaccin efficace, la fin du COVID-19 pourrait bientôt être en vue. Pour le VIH, le développement de vaccins a été plus complexe et décevant. La communauté mondiale doit rester déterminée à promouvoir l’accès et le soutien aux nombreuses options de prévention et de traitement incroyables qui sont disponibles. L’effort sans précédent de l’industrie privée dans la riposte au vaccin COVID-19 met en lumière ce qui peut être réalisé lorsque toutes les parties intéressées s’engagent. Les efforts de vaccination contre le VIH et la tuberculose nécessitent un effort similaire.

Ce ne sont pas les seules pandémies auxquelles le monde sera confronté. En fait, il y a de fortes prévisions selon lesquelles l’émergence de nouvelles pandémies augmentera à l’avenir. Cela est dû aux effets de la mondialisation, du changement climatique et de la proximité de la faune.

Le meilleur espoir pour l’humanité est de ne pas perdre de vue ce que ces pandémies nous ont coûté en termes d’êtres chers, en termes de liberté et économiquement. Nous devons nous préparer maintenant collectivement dans tous les pays et à tous les niveaux de la société. Ces préparatifs doivent être fondés sur les leçons tirées du VIH / SIDA et ré-apprises du COVID-19.

Solidarité sociale

Le succès de la réponse mondiale aux pandémies actuelles et émergentes dépendra de la capacité des moins vulnérables de reconnaître leur responsabilité partagée et de répondre à ces appels.

Une vérité importante de l’épidémie de VIH est qu’elle ne fait pas de discrimination. Aucune maladie infectieuse ne reconnaît les frontières politiques et tout le monde risque d’être infecté ou affecté. Si rien d’autre, pour cette raison, nous devons continuer à travailler ensemble à l’échelle mondiale en sachant que «personne n’est en sécurité tant que tout le monde n’est pas en sécurité».

Carey Pike, assistant de recherche exécutif à la Desmond Tutu Health Foundation a contribué à cet article.

Linda-Gail Bekker, Professeur de médecine et directeur adjoint du Desmond Tutu HIV Center à l’Institut des maladies infectieuses et de la médecine moléculaire, Université de Cape Town

Cet article est republié à partir de La conversation sous une licence Creative Commons. Lis le article original.

