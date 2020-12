Journée mondiale du sida 2020: Pourquoi il est important de continuer à diagnostiquer et à traiter les patients atteints du sida pendant la pandémie de COVID-19

La conversation01 déc.2020 11:00:08 IST

Depuis 2013, des efforts mondiaux ont été déployés pour maîtriser l’épidémie de sida d’ici 2020 grâce à l’ONUSIDA 90-90-90 cibles. L’objectif était de faire en sorte que 90 pour cent de toutes les personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut; et parmi ceux-ci, 90% ont commencé un traitement antirétroviral (TAR); et parmi ceux-ci, 90 pour cent atteignent la suppression virale grâce à l’adhésion au TAR. Suppression virale signifie que le virus dans leur sang est indétectable et qu’ils ne peuvent pas transmettre le VIH par voie sexuelle.

Beaucoup de terrain a été fait pour atteindre ces objectifs. À ce jour, 14 pays ont atteint les objectifs 90-90-90. cependant, objectifs manqués dans d’autres pays, 3,5 millions d’infections à VIH et 820 000 décès liés au sida se sont produits depuis 2015.

L’un des pays manquant la marque est l’Afrique du Sud, qui porte 20 pour cent du fardeau mondial du VIH. En 2018, il est encourageant de constater que 90% de toutes les personnes vivant avec le VIH en Afrique du Sud connaissaient leur statut. Cependant, seuls 68 pour cent qui connaissaient leur statut étaient sous TAR; et de ceux-ci, 87 pour cent ont été supprimés viralement. Cela équivaut à 61 pour cent de toutes les personnes séropositives en Afrique du Sud qui ont commencé un traitement antirétroviral soutenu et 53 pour cent de toutes les personnes séropositives viralement supprimées.

Puis, à la fin de 2019, le COVID-19 est apparu et a maintenant balayé le monde. Cette nouvelle pandémie a modifié le cours prévu des ressources de santé publique et des campagnes de lutte contre le VIH existantes. Le Conseil national sud-africain sur le sida craint que les progrès plans stratégiques pluriannuels a été renversé. Il s’agit d’une préoccupation partagée par de nombreux pays où le fardeau du VIH est élevé.

Le COVID-19 a mis à rude épreuve le système de santé déjà tendu du pays. Les mesures prises pour enrayer la propagation ont rendu difficile l’accès des personnes aux soins de santé de routine et aux médicaments pour les maladies chroniques non transmissibles ainsi que le VIH. Des stratégies sont nécessaires pour optimiser les résultats liés à la santé pour toutes les conditions, tout en permettant au système de santé de lutter contre la nouvelle pandémie.

COVID-19 et systèmes de santé

Verrouillages nationaux rigoureux dans le monde entier, y compris Afrique du Sud, étaient essentiels pour ralentir la transmission du COVID-19 et permettre aux systèmes de santé de se préparer à la vague imminente de patients gravement malades.

Malheureusement, ces fermetures sans précédent à l’échelle nationale ont eu des effets en aval sur d’autres aspects des systèmes de santé publics. Ils ont créé une menace sérieuse pour les pays à forte prévalence du VIH. Les personnes qui dépendent des services de prévention, de soins et de traitement du VIH sont devenues encore plus vulnérables.

Les personnes séropositives ont besoin d’un traitement antirétroviral pour survivre, car il n’y a ni remède ni vaccin. Pendant le verrouillage, les patients avaient peur de quitter leur domicile pour recueillir des médicaments. L’inquiétude a été provoquée par la peur de contracter le COVID-19, mais aussi la menace de brutalité policière ou incarcération grâce au renforcement de la quarantaine. Pour les patients qui se sont rendus dans les dispensaires de traitement antirétroviral, de nombreux installations expérimentées – et subissent toujours – des carences dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement entraînant des ruptures de stock de médicaments. De plus, en raison de l’afflux de patients COVID-19, autres services (comme les services de santé reproductive) peuvent ne pas être disponibles.

L’Organisation mondiale de la santé et l’ONUSIDA projeté qu’une interruption complète du traitement anti-VIH de six mois pourrait entraîner un excédent de plus de 500 000 décès liés au SIDA en Afrique subsaharienne au cours de l’année prochaine. C’est un grand pas en arrière. En 2018, 470 000 liés au SIDA des décès ont été signalés dans la région.

L’Afrique du Sud a l’un des plus hauts nombre de cas de VIH et de personnes sur ART. Le pays connaîtrait les changements les plus importants de l’incidence du VIH et de la mortalité en raison des interruptions du traitement antirétroviral. Les interruptions ou les retards de traitement compromettent davantage le système immunitaire des personnes séropositives. Cela pourrait signifier la maladie progresse là où le taux de CD4 est trop bas pour être reconstitué ou les infections opportunistes deviennent ingérables.

Ces projections devraient effrayer tout le monde. Tel qu’il est, depuis avril 2020, 36 pays contenant 45 pour cent de la population mondiale de patients sous TAR ont signalé des perturbations dans la fourniture des TAR. Vingt-quatre pays luttent contre les ruptures de stock de schémas thérapeutiques de première intention. Autre sous-produits d’un système de santé perturbé sont que 38 pays ont signalé une diminution substantielle du recours au dépistage du VIH.

L’Afrique du Sud connaît déjà une 20 pour cent de diminution dans la collecte de TAR dans les provinces clés et un Diminution de 10 pour cent dans les tests de charge virale des patients sous TAR depuis l’introduction du verrouillage en mars. Des interruptions de traitement encore plus courtes et sporadiques peuvent entraîner des complications supplémentaires. Celles-ci incluent une augmentation de la propagation de la résistance aux médicaments anti-VIH, qui a des conséquences à long terme succès futur du traitement.

VIH et COVID-19

À l’échelle mondiale, les scientifiques se sont principalement concentrés sur risque accru des maladies liées au COVID-19 et des décès associés à des maladies non transmissibles telles que l’hypertension et le diabète.

Malheureusement, le rôle que jouent les autres maladies infectieuses dans les résultats liés à la santé est largement oublié. Les attaques contre les programmes VIH établis rendent les personnes séropositives encore plus vulnérables aux événements de santé indésirables. Il est donc également important de comprendre que cette même population est à risque accru de morbidité et de mortalité liées au COVID-19.

Il y a un croisement entre les maladies non transmissibles et les maladies infectieuses, avec le VIH au centre. La nature du virus et le traitement requis signifie que les personnes vivant avec le VIH risque accru de l’inflammation et de la maladie du syndrome métabolique. Cela les expose au risque de maladies chroniques non transmissibles – un facteur de risque pour COVID-19. De plus, le TAR a permis aux personnes séropositives de vivre plus longtemps et de développer naturellement ces comorbidités en vieillissant. Les personnes atteintes de tuberculose active (TB) sont terminées 2,5 fois plus susceptibles de mourir du COVID-19. En Afrique du Sud, le taux de co-infection TB / VIH est supérieur 60 pour cent.

La première étude publiée sur l’effet de l’infection au COVID-19 chez les personnes vivant avec le VIH en Afrique subsaharienne a été signalée au Cap occidental, en Afrique du Sud. Les personnes séropositives ont un 2,75 fois risque plus élevé de mourir du COVID-19 que ceux sans VIH. La suppression virale ne semble pas affecter les résultats pour la santé, le VIH représentant environ huit pour cent de tous les décès liés au COVID. Il y a lieu de s’inquiéter de plus en plus lorsqu’on considère les niveaux élevés de comorbidité VIH avec les maladies non transmissibles et la tuberculose.

Aller de l’avant

Les modèles projetés doivent être pris au sérieux et des stratégies sont nécessaires pour soutenir tous les services de santé vitaux.

Il y a un besoin urgent de différenciation globale et locale service de livraison assurer la continuité des services VIH – la fourniture de TAR la plus critique et ininterrompue – pendant la pandémie de COVID-19. Ces stratégies pourraient inclure un changement dans les lieux où le dépistage du VIH est fourni et le traitement est dispensé. Les patients pouvaient recevoir des recharges de traitement plus longues ou des emballages de traitement en vrac.

Les services communautaires pourraient servir les deux pandémies. Une telle stratégie pourrait alléger la pression sur les établissements de santé publics tout en protégeant les populations les plus vulnérables qui doivent rester chez elles pour minimiser leur risque d’exposition.

Les déplacements mondiaux limités s’accompagnent d’importations restreintes de tests et de traitements anti-VIH. Les pays doivent inclure fabriqué localement médicaments dans le cadre de leurs schémas thérapeutiques nationaux. Les gouvernements, les fournisseurs et les donateurs doivent éviter les décès excessifs liés au VIH en créant un fourniture ininterrompue d’ART.

Si le monde est résolu et se concentre uniquement sur la lutte contre une pandémie (COVID-19), en oubliant les autres, les effets des autres morbidité et mortalité sur les systèmes de santé se feront sentir pendant longtemps.

Kathryn L Hopkins, Unité de recherche sur le VIH périnatal, Université du Witwatersrand et Glenda Grey, Professeur de recherche, Unité de recherche sur le VIH périnatal et Président, Conseil sud-africain de la recherche médicale

Cet article est republié à partir de La conversation sous une licence Creative Commons. Lis le article original.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂