Journée mondiale du diabète: au milieu de la pandémie de coronavirus, l’Inde doit prêter attention au diabète sucré gestationnel

Nous savons que le prédiabète et le diabète affectent environ six millions de naissances rien qu’en Inde, dont 90% sont dus au GDM.

L’année 2020 a été une année remarquable non seulement pour les médecins, mais aussi pour tous nos travailleurs de première ligne dans la fraternité médicale. En plus de lutter contre la pandémie mondiale en cours, ils sont également surchargés de gestion et de traitement des patients atteints de maladies non transmissibles.

Une récente Enquête de l’OMS sur 155 pays réalisés en mai 2020, 53% des pays étudiés ont partiellement ou complètement interrompu les services de traitement de l’hypertension; 49 pour cent pour le traitement du diabète et des complications liées au diabète; 42% pour le traitement du cancer et 31% pour les urgences cardiovasculaires. En plus de tout ça. le sujet de la santé mentale de tous, en particulier des seniors – avec la peur de contracter le virus ou de mourir ou l’inconnu ou de faire face à la pandémie – retient également beaucoup d’attention.

Dans tout cela, l’un des domaines importants qui est gravement négligé et qui constitue une menace pour la santé maternelle et infantile en raison des MNT est le diabète sucré gestationnel (GDM) ou le diabète diagnostiqué pendant la grossesse. Sans surprise, parallèlement à l’augmentation de la prévalence du diabète, il semble y avoir une prévalence croissante du GDM qui touche environ cinq millions de femmes chaque année. Tout comme les autres types de diabète, il provoque une glycémie élevée qui peut affecter la santé des femmes enceintes et des enfants à naître.

Il est important de comprendre que la prise en charge du diabète et de ses complications impose un énorme fardeau économique à la société; par conséquent, des stratégies efficaces sont également nécessaires de toute urgence pour contrôler cette épidémie. le prévalence du GDM Selon les rapports, une fourchette de 3,8 pour cent au Cachemire à 6,2 pour cent à Mysore, 9,5 pour cent en Inde occidentale et 17,9 pour cent au Tamil Nadu. Dans des études plus récentes, utilisant différents critères, des taux de prévalence aussi élevés que 35 pour cent du Pendjab et 41 pour cent de Lucknow ont été rapportés.

Je suis surpris de constater que nos propres données non publiées suggèrent que 30% des femmes enceintes fréquentées par nos consultants souffrent de diabète gestationnel et que nous envisageons également la possibilité d’identifier des biomarqueurs pour les diagnostiquer plus tôt. Les différences géographiques de prévalence ont été attribuées à des différences d’âge et / ou de statut socioéconomique des femmes enceintes dans ces régions. On estime qu’environ 4 millions de femmes sont touchées par le GDM en Inde, à un moment donné.

Impact du diabète sucré gestationnel

Le GDM influence non seulement la santé maternelle immédiate (prééclampsie, mortinaissances, macrosomie et besoin d’une césarienne) et les résultats néonatals (hypoglycémie, détresse respiratoire, risque accru de cardiopathie congénitale), mais augmente également le risque de diabète de type 2 chez la mère. comme le bébé. La littérature existante indique que le prédiabète et le diabète affectent environ six millions de naissances rien qu’en Inde, dont 90 pour cent sont dus au DG. Les enfants nés lors de grossesses avec GDM sont exposés à un risque accru d’obésité et de diabète de type 2. La pierre angulaire de la gestion de la GDM est le contrôle glycémique et un apport nutritionnel de qualité. La gestion GDM est complexe en Inde et les défis existants sont multifactoriels.

Les infirmières en tant qu’éducatrices

Nous devons comprendre que le diagnostic de GDM peut affecter le bien-être mental, le fonctionnement et la qualité de vie des femmes, avec des effets potentiellement négatifs sur l’observance du traitement. Identifier et répondre aux besoins psychologiques et émotionnels des femmes atteintes de DG pourrait avoir des avantages pour un changement de comportement durable à long terme après la grossesse affectée. Les infirmières sont des éducatrices car elles sont très impliquées dans l’éducation des patients à gérer leur maladie. La littérature existante a montré des résultats positifs grâce à «l’éducation» sur l’état de la femme enceinte lorsque les infirmières sont impliquées et l’éducation sur le diabète aide à améliorer les contrôles glycémiques. Ce sont les enseignants et ils décrivent aux patients leur situation, les informant de la maladie, des complications possibles et des résultats des tests. Nous avons besoin que nos infirmières enseignantes soient compétentes dans ce processus d’enseignement-apprentissage où elles écoutent les demandes et les besoins de leurs patients et possèdent une bonne expérience et une bonne compréhension du diabète, y compris des complications et des problèmes. Une meilleure éducation du patient diabétique améliore les soins personnels du patient grâce à une meilleure compréhension de sa maladie.

Nous devons responsabiliser nos infirmières

Alors que nous nous efforçons de lutter contre la pénurie mondiale d’infirmières, il est nécessaire de prendre des mesures immédiates, notamment en augmentant le recrutement d’infirmières par les voies universitaires traditionnelles et en élargissant de nouveaux rôles et voies d’apprentissage. Chaque approche nécessite que les lieux de travail cliniques augmentent leur capacité d’enseignement tout en aidant la main-d’œuvre existante à fournir des soins de première classe. Les MNT ont une morbidité et une mortalité plus élevées, en particulier avec le coût des médicaments. Les infirmières sont des soignants avancés et des motivateurs.Elles jouent un rôle crucial en conseillant les patients sur de nombreuses modalités non pharmacologiques qui les aident à réduire les médicaments – conseils diététiques, changements de mode de vie, etc. Les infirmières ont un rôle crucial dans l’éducation des femmes enceintes et des mères allaitantes à ce sujet .

Les maladies non transmissibles (MNT) sont la principale cause de décès dans le monde, tuant plus de personnes chaque année que toutes les autres causes combinées, mais ces maladies sont largement évitables. Ces maladies peuvent être traitées et contrôlées efficacement. Nous pouvons inverser la tendance. Mais nous avons un long chemin à parcourir.

L’auteur est néonatologiste et est le fondateur-président du Cloudnine Group of Hospitals

