Journée mondiale des océans 2021 : les oiseaux de mer agissent comme des canaris dans une mine de charbon et envoient un message urgent depuis l’océan

08 juin 2021 09:54:09 IST

Tout comme les canaris en cage mettaient autrefois en garde les mineurs de charbon du risque d’empoisonnement au monoxyde de carbone, les oiseaux de mer en vol libre mettent maintenant l’humanité en garde contre la détérioration de la santé de nos océans.

Les oiseaux de mer parcourent de vastes distances à travers les paysages marins de la Terre pour trouver de la nourriture et se reproduire. Cela les expose aux changements des conditions océaniques, du climat et des réseaux trophiques. Cela signifie que leur biologie, en particulier leurs succès de reproduction, peut nous révéler ces changements à une échelle rare et planétaire.

Nous avons rassemblé et analysé la plus grande base de données au monde sur la reproduction des oiseaux marins. Nos résultats révèlent un message clé : l’urgence dans l’hémisphère nord et l’opportunité dans le sud.

Les systèmes océaniques de l’hémisphère nord sont dégradés et nécessitent de toute urgence une meilleure gestion et restauration. Les dommages causés aux océans de l’hémisphère sud par des menaces telles que le changement climatique et la pêche industrielle s’accélèrent, mais il reste des possibilités d’éviter le pire.

Les océans à la croisée des chemins

Les oiseaux de mer voyagent souvent loin à travers la planète. Par exemple, de nombreux puffins fuligineux se reproduisent en Nouvelle-Zélande, mais voyagent chaque année dans les eaux productives du nord-est du Pacifique. Les sternes arctiques migrent encore plus loin, voyageant chaque année entre l’Arctique et l’Antarctique.

Les scientifiques utilisent souvent des ensembles de données satellitaires pour déterminer, par exemple, comment les surfaces des océans se réchauffent ou comment les réseaux trophiques océaniques changent. Cependant, peu de ces ensembles de données couvrent le globe, et c’est là qu’interviennent les oiseaux de mer.

Au cours de son long voyage, un oiseau marin mange du poisson et du plancton. Ce faisant, il absorbe les signaux sur les conditions océaniques, y compris les effets de la pollution, des vagues de chaleur marines, du réchauffement des océans et d’autres changements écologiques.

La productivité de la reproduction des oiseaux marins (le nombre de poussins produits par femelle et par an) dépend des ressources alimentaires disponibles. De cette façon, les oiseaux de mer sont sentinelles du changement dans les écosystèmes marins. Ils peuvent nous dire quelles parties des océans sont suffisamment saines pour soutenir leur reproduction et quelles parties peuvent être en difficulté.

Déchiffrer les messages des oiseaux de mer

Dans certains cas, les oiseaux marins nous informent directement d’une détresse majeure dans les océans. Ce fut le cas en 2015-2016, lorsqu’environ un million guillemots marmettes émaciés sont morts, beaucoup s’échouant sur les plages de la Californie à l’Alaska. Les oiseaux de mer ont connu de graves pénuries alimentaires causées par une vague de chaleur marine aiguë.

Dans d’autres cas, la santé des oiseaux de mer peut laisser présager une perturbation à plus long terme et plus subtile des écosystèmes océaniques, et nous devons déchiffrer ces messages.

Dans cette tâche, la reproduction des oiseaux de mer fournit des indices importants sur les réseaux trophiques marins qui sont autrement difficiles ou impossibles à mesurer directement, en particulier à l’échelle mondiale. Heureusement, les scientifiques des oiseaux marins du monde entier ont constamment mesuré la productivité de la reproduction au fil des décennies.

Notre équipe de recherche comprenait 36 ​​de ces scientifiques. Nous avons rassemblé une base de données sur la productivité de reproduction de 66 espèces d’oiseaux de mer de 46 sites dans le monde, de 1964 à 2018. Nous avons utilisé les données pour déterminer si les oiseaux de mer produisaient relativement plus ou moins de poussins au cours des 50 dernières années, et si le risque de reproduction l’échec augmentait ou diminuait.

Des découvertes frappantes

Dans l’hémisphère nord, la productivité de reproduction des oiseaux planctoniques tels que les pétrels tempête et les stariques a fortement augmenté en 50 ans, mais la productivité de reproduction des oiseaux piscivores a fortement diminué.

Dans l’hémisphère sud, en revanche, la productivité de reproduction des oiseaux de mer mangeurs de plancton a légèrement diminué, mais a fortement augmenté pour les mangeurs de poissons.

Bref, les oiseaux de mer piscivores du nord sont en difficulté. La diminution de la productivité de reproduction entraîne des déclins de population, et le faible taux de reproduction des oiseaux marins (de nombreuses espèces n’ont qu’un poussin par an) signifie que les populations se rétablissent lentement.

Plus inquiétantes, cependant, étaient nos conclusions sur le risque d’échec de la reproduction.

Dans l’hémisphère sud, la probabilité d’échec de la reproduction était faible tout au long de la période d’étude. La même chose était vraie pour les mangeurs de plancton de l’hémisphère nord. Mais les mangeurs de poissons du nord ont montré une augmentation spectaculaire du risque d’échec de la reproduction, de manière plus aiguë depuis 2000.

Il est important de noter que le risque accru d’échec de la reproduction était également beaucoup plus élevé pour les oiseaux de mer qui se nourrissent à la surface de l’océan, comme les mouettes tridactyles, par rapport à ceux qui se nourrissent à de plus grandes profondeurs, comme les macareux.

Ce que cela nous dit

Malheureusement, ces résultats correspondent à ce que nous savons des dommages causés par l’homme à l’océan.

Premièrement, de nombreux polluants tels que les plastiques s’accumulent près de la surface de l’océan. Ils sont souvent mangés par les oiseaux de mer qui se nourrissent en surface, ce qui entrave potentiellement leur capacité à produire des poussins.

De même, le taux de réchauffement des océans a été plus de trois fois plus rapide et le changement du nombre de jours de canicule marine deux fois plus important, en moyenne, dans l’hémisphère nord que dans l’hémisphère sud au cours des 50 dernières années.

De même, les océans du nord ont soutenu la pêche industrielle pendant bien plus longtemps que ceux du sud. Cela a probablement réduit l’approvisionnement alimentaire des oiseaux de mer piscivores de l’hémisphère nord sur de plus longues périodes, provoquant des perturbations chroniques de leur succès de reproduction.

Mais les impacts humains dans l’hémisphère sud s’accélèrent. Le réchauffement des océans et les vagues de chaleur marines deviennent de plus en plus intenses, et la pêche industrielle et la pollution plastique sont de plus en plus omniprésentes.

Nous devons tenir compte des avertissements de nos oiseaux marins « canaris ». Avec une planification minutieuse et des réserves marines qui tiennent compte du changement climatique prévu, l’hémisphère sud pourrait éviter les pires conséquences de l’activité humaine. Mais sans action, certaines espèces d’oiseaux marins peuvent être perdues et les réseaux trophiques océaniques endommagés.

Dans l’hémisphère nord, il n’y a pas de temps à perdre. Des plans de gestion et de restauration innovants sont nécessaires de toute urgence pour éviter une nouvelle détérioration de la santé des océans.

David Schoeman, professeur d’écologie du changement global, Université de la Sunshine Coast ; Brian Allan Hoover, boursier postdoctoral, Chapman University, et William Sydeman, associé adjoint, University of California San Diego

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lire l’article original.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂