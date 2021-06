Journée mondiale des océans 2021 : Assez bon pourrait être la meilleure option à long terme pour protéger notre océan

08 juin 2021 11:31:09 IST

Le golfe de Californie – une mer près de la frontière ouest des États-Unis et du Mexique – abrite certains des paysages sous-marins les plus incroyables du monde. Il génère 60 pour cent des prises de poisson du Mexique, mais surpêche menace ses écosystèmes marins et la des gens qui en vivent.

En 2012, plusieurs petits villages de pêcheurs se sont installés 11 petites zones temporaires où la pêche était interdite pour lutter contre la surpêche dans le Golfe. Lorsque ces réserves marines ont expiré cinq ans plus tard, les villes voisines ont toutes voté pour leur conservation ou leur modification. Une communauté, Agua Verde, a voté pour conserver sa réserve voisine de San Marcial et la rendre cinq fois plus grande. Aucune des autres villes n’a augmenté ses réserves.

Nous sommes un sociologue et un écologiste marin, et ensemble, nous étudions la gestion et la conservation communautaires des pêches. Nous voulions explorer pourquoi une réserve avait autant de succès alors que les autres du système ne l’étaient pas. Notre nouveau papier, publié le 26 mai 2021 dans la revue Frontiers in Marine Science, montre à quel point le soutien communautaire est essentiel aux efforts de conservation et comment des réserves plus petites qui sont « assez bonnes » écologiquement peuvent favoriser ce soutien et conduire à une conservation réussie à long terme.

Lignes sur les cartes

Au cours des 15 dernières années, les aires marines protégées sont devenues l’outil dominant de protection marine. De manière générale, ces aires protégées restreignent ou interdisent la pêche et la récolte dans une zone. Ils couvrent actuellement 7,66 pour cent de la surface de l’océan, soit environ cinq milliards de terrains de football. Les aires marines protégées peuvent augmenter le nombre et la taille des poissons, reconstruire les pêcheries à proximité, renforcer la résilience contre le changement climatique et même réduire les maladies chez les espèces marines.

Lorsque les écologistes et les décideurs ont entrepris de concevoir une nouvelle aire marine protégée, l’ancienne façon de penser était de trouver le meilleur emplacement pour une protection permanente. Cette focalisation signifiait souvent la fermeture de vastes zones à la pêche, créant des conflits.

Historiquement, cette tension a ont dressé les scientifiques et les pêcheurs les uns contre les autres – pas le meilleur quand pêcheur la conformité détermine le succès ou l’échec de la plupart des aires marines protégées. Souvent, la « protection » n’est rien de plus que lignes sur les cartes dans les bureaux du gouvernement tandis que la pêche se poursuit sans relâche dans l’eau. Même les réserves que les écologistes qualifient de réussites peuvent être à la fois des échecs sociaux, ce qui menace en fin de compte les résultats écologiques à long terme.

Les 11 réserves de pêche établies dans le golfe de Californie sont un exemple d’approche alternative, où les pêcheurs décident de ce qu’est une réserve marine optimale. Parce que les fermetures sont temporaires, les pêcheurs ont la possibilité de tester et d’adapter leurs conceptions au fil du temps. Au lieu d’imposer de grandes fermetures que la communauté pourrait accepter à contrecœur, l’idée était d’opter pour quelque chose de plus petit qui enthousiasme la communauté. Plutôt que d’être conçu principalement par scientifiques et décideurs, pêcheurs locaux – avec l’aide du groupe de conservation à but non lucratif Niparaja – ont mené l’effort eux-mêmes.

Deux communautés de pêcheurs, deux niveaux de réussite

Les aires marines protégées créent souvent un dilemme pour les pêcheurs – les meilleures zones à protéger sont souvent aussi les mieux pêcher. Lorsque Niparajá a approché les communautés de Baja California Sur, différentes villes avaient différents niveaux de confiance quant à savoir si les réserves amélioreraient réellement leurs pêcheries.

Dans la ville d’Agua Verde, les pêcheurs travaillaient avec Niparajá depuis des années. Les habitants faisaient tellement confiance au personnel du groupe de conservation qu’ils étaient prêts à transformer l’une de leurs précieuses zones de pêche en une réserve interdisant toute pêche. Unifiés par des leaders forts, les pêcheurs d’Agua Verde ont conçu San Marcial, la plus grande zone protégée du réseau avec une superficie de 5,2 kilomètres carrés.

En cinq ans, il y a eu une augmentation de 30 % de la biomasse des poissons dans la réserve. Dans les enquêtes, les pêcheurs ont signalé que les prises – qui étaient en baisse depuis des années – s’étaient stabilisées. Avec de tels avantages tangibles, lorsque le moment est venu de mettre à jour la réserve, Agua Verde l’a agrandie cinq fois. La ville a également voté la création d’une deuxième aire marine protégée presque aussi grande que la première.

Mais le contrôle local total a une faiblesse : lorsque les pêcheurs ne font pas confiance au processus, ils ne sont pas disposés à abandonner des zones de pêche productives. Nous l’avons vu avec la réserve de Punta Coyote. Certains pêcheurs des communautés qui ont conçu cette réserve avaient des antécédents de conflit avec Niparajá. Plusieurs villes ont également pêché les mêmes zones dans cette région, il était donc difficile pour un seul chef de coordonner les communautés.

Les communautés autour de Punta Coyote ont finalement conçu une minuscule réserve de 0,35 mile carré (0,9 kilomètre carré) qui couvrait un fond plat et sablonneux – un habitat de poisson pauvre. Sans surprise, il y a eu un effet négligeable sur le nombre de poissons au cours de la période de cinq ans. Lorsque la protection a expiré en 2017, les pêcheurs ont renouvelé mais n’ont pas étendu la zone fermée.

Par rapport à San Marcial, les neuf autres réserves étaient plus proches en taille de Punta Coyote et se situaient dans la moyenne en termes de résultats écologiques. Chacun a été renouvelé mais pas agrandi.

Nous avons découvert plusieurs facteurs médiateurs dans ces processus. Le leadership était essentiel pour créer une vision unifiée. De plus, les pêcheurs avaient besoin d’un moyen de constater par eux-mêmes les avantages de la réserve. Quatre des pêcheurs d’Agua Verde ont été recruté pour compter les poissons dans la réserve de San Marcial, ils ont donc observé de première main le rétablissement de l’écosystème.

En fin de compte, nous avons découvert que la conservation communautaire est un processus d’auto-renforcement qui fonctionne en boucles de rétroaction. De plus, une conception initiale « assez bonne » – c’est-à-dire ne visant pas le maximum d’avantages écologiques possibles tout en s’assurant que les réserves entraînent des améliorations perceptibles – semblait fonctionner le mieux. Cela a conduit au succès de la conservation qui à son tour a conduit à la confiance et à la fierté de – et à l’expansion de – la zone protégée. Cependant, lorsque le conflit et la méfiance ont conduit à une mauvaise conception sans avantages clairs – comme ce qui s’est passé avec Punta Coyote – les pêcheurs n’ont pas gagné la confiance dans le processus et n’ont pas étendu la zone.

La confiance conduit à un soutien plus fort

Nos découvertes sur San Marcial et Punta Coyote remettent en question le besoin d’aires marines protégées optimales et permanentes. Au lieu de cela, nous voyons les aires marines protégées comme des opportunités d’action collective où « assez bon » pourrait en fait être meilleur. Cependant, une mauvaise conception ou un manque de leadership peut conduire à une spirale descendante pour une aire protégée.

Ces constatations sont particulièrement pertinentes cette année alors que le Les Nations Unies dresse son cadre de la biodiversité pour la prochaine décennie. le projet de document publié appelle à étendre la couverture de 7,66% à 30% de l’océan mondial. Notre travail suggère que dans certains cas, une façon de parvenir à des aires marines protégées plus nombreuses et plus efficaces est de donner un réel pouvoir aux personnes affectées par la protection, de commencer petit et de se concentrer sur l’instauration de la confiance et la visibilité des résultats écologiques. Bien que les aires protégées puissent commencer modestement, elles peuvent devenir beaucoup plus grandes lorsque les communautés locales les soutiennent.

Anastasia Quintana, chercheur postdoctoral en sciences sociales, comportementales et économiques, Université de Californie à Santa Barbara et Alfredo Giron Nava, boursier André Hoffmann, Université de Stanford

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lire l’article original.

