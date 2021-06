Journée mondiale des océans 2021 : ancrée dans le thème « Vie et moyens de subsistance », voici les détails clés de l’édition de cette année

L’idée de la Journée mondiale des océans a été proposée pour la première fois en 1992 lors du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro, au Brésil.

La Journée mondiale des océans est célébrée chaque année le 8 juin pour sensibiliser les êtres humains aux avantages dont elle a bénéficié jusqu’à présent de l’océan. La journée met en évidence la nécessité et la nécessité de protéger les océans contre une nouvelle détérioration.

Les Nations Unies (ONU) ont déclaré la Journée mondiale des océans comme une occasion officielle en 2008. L’ONU a également accueilli différents thèmes chaque année pour célébrer la journée.

Alors que le gouvernement doit mettre en œuvre des lois pour sauver notre planète bleue, il incombe également aux gens ordinaires d’y adhérer et de contribuer à la sauvegarde des plans d’eau qui entourent notre planète.

Thème de la Journée mondiale des océans 2021 :

Au milieu du coronavirus pandémie, le thème de cette année se concentrera sur la vie et les moyens de subsistance que l’océan soutient. Le thème de la Journée mondiale des océans 2021 est « L’océan : la vie et les moyens de subsistance ». Les événements de cette année seront virtuels et ouverts au public sur https://oceanic.global/. Cette année sera la deuxième réunion virtuelle de la Journée mondiale de l’océan en raison du COVID-19 situation à travers le monde.

Le programme sera produit en partenariat avec l’organisation à but non lucratif Oceanic Global et se concentrera sur le rôle des océans au sein de diverses communautés et écosystèmes.

Importance de la Journée mondiale des océans 2021 :

Comme l’océan abrite la majeure partie de la biodiversité de la planète, nous, les humains, devons créer un nouvel équilibre et établir une connexion inclusive, innovante et utile pour l’océan et la vie qu’il contient.

Les océans couvrent environ 70 pour cent de la surface de la terre, y compris les plantes, les animaux et d’autres organismes. Les zones océaniques remplissent plusieurs bassins à la surface de la Terre qui maintiennent la planète au chaud en fournissant 50 pour cent de l’oxygène de la planète.

Historique de la Journée mondiale des océans 2021 :

L’idée de la Journée mondiale des océans a été proposée pour la première fois en 1992 lors du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro, au Brésil. L’idée a été proposée pour célébrer la connexion de l’océan et de l’homme à la mer. Après avoir sensibilisé le public au rôle crucial que joue l’océan dans nos vies, la division des Nations Unies pour les affaires maritimes a présenté des moyens importants pour aider les gens à le protéger.

