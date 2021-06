Journée mondiale de l’environnement 2021: voici comment partager les Bitmojis sur le thème de Snapchat

01 juin 2021 17:40:45 IST

Alors que le 5 juin, célébré comme la Journée mondiale de l’environnement, approche, Snapchat a profité de l’occasion pour encourager les utilisateurs à utiliser des Bitmojis à thème qui peuvent les aider à sensibiliser à l’environnement tout en exprimant leur amour pour la nature. Les Bitmojis sur Snapchat suivent le thème de la Journée de l’environnement de cette année, qui est la « Restauration de l’écosystème », selon Snapchat. Les bitmojis incluent des actes comme l’arrosage des plantes, la culture de nouvelles plantes, l’économie d’eau, etc.

Comme nous ne pouvons pas sortir, c’est la façon dont Snapchat permet aux gens de montrer leur préoccupation pour la nature et de partager la même chose avec leurs amis et leur famille via la populaire plateforme de partage de photos.

Comment utiliser, partager de nouveaux Bitmojis sur le thème de la Nature?

Tous les Bitmojis se trouvent sous la section des autocollants / emojis. Si vous souhaitez ajouter les nouveaux autocollants à vos histoires Snapchat, cliquez simplement sur une image, sélectionnez l’option d’autocollant (placée avec de nombreuses options d’édition) et sélectionnez celles que vous aimez le plus. Une fois que vous êtes satisfait de l’image ou de la vidéo, vous pouvez la publier.

Pour envoyer des clichés aux personnes avec les nouveaux Bitmojis sur le thème de la nature, vous devez faire ce qui précède, ajouter les modifications requises et les autocollants souhaités, et vous êtes prêt à partir.

De plus, vous pouvez envoyer les mêmes Bitmojis via des discussions individuelles en appuyant sur la section des autocollants dans la zone de saisie. C’est là que vous trouverez les nouveaux Bitmojis, ainsi que la pléthore d’autres options que vous pouvez sélectionner et envoyer à d’autres personnes.

.

