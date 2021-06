Journée mondiale de l’environnement 2021 : Tinder recommande de nouveaux bios pour la génération Z pour célébrer l’occasion

04 juin 2021 16:43:06 IST

Tinder a partagé quelques suggestions pour ses utilisateurs qu’ils peuvent utiliser dans leur biographie pour célébrer la Journée mondiale de l’environnement 2021. Tinder a révélé que la génération Z sur la plate-forme partage de plus en plus ses opinions sur les questions environnementales. Afin d’aider les utilisateurs à s’exprimer, Tinder a publié un ensemble de suggestions qui comprend quelques conseils pour le bio des personnes concernées par l’environnement. Alors que le végétarisme et l’environnementalisme mènent la tendance, les utilisateurs utilisent également des thèmes environnementaux autour du jardinage et du véganisme pour s’exprimer dans leur bio.

L’application de rencontres a révélé qu’entre février 2020 et mai 2020, l’utilisation du terme « Plant Dad » avait presque triplé. Au cours de la même période, il y a également eu une augmentation de deux fois la mention de « Plant Mom ».

Certains des one-liners qui tinder a suggéré à ses utilisateurs sont « Dites-moi votre fleur préférée et je la cultiverai pour vous », « Fier, parent célibataire de trois (petits gaules) et « DTF – Oubliez les problèmes du monde et cultivez des herbes / légumes verts ? »

Pour les utilisateurs qui défendent une cause sur tinder, la société a recommandé des phrases uniques telles que « J’aime mes relations exactement comme j’aime ma mode – lente et durable », « Réutiliser, réduire, recycler – mes déchets, pas mes relations » et « Si seulement je faisais un effort pour économiser mon argent, comme si j’économisais de l’eau ».

Enfin, il existe des recommandations pour les personnes qui souhaitent informer leurs partenaires de leurs choix alimentaires. Ils peuvent utiliser les one-liners suivants dans leur tinder bio — « Propre, vert, utilitaire et tout végétarien », « Végétalien et adorant ça – toujours à la recherche de nourriture » et « Sans produits laitiers et sans gluten depuis 2019, cherche à se libérer des relations toxiques en 2021 ».

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂