Journée mondiale de la santé 2021: citations, salutations et slogans pour l’occasion

La Journée mondiale de la santé est célébrée chaque année le 7 avril. La journée est importante alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) lance plusieurs campagnes de santé ce jour-là. Cette année le thème est «Construire un monde plus juste et plus sain». Pour célébrer l’occasion, les gens participent à des séminaires et des discussions autour du sujet et partagent également des messages et des citations liés à la journée.

#WorldHealthDay est une journée pour réaffirmer notre gratitude et notre appréciation à tous ceux qui travaillent jour et nuit pour garder notre planète en bonne santé. C’est aussi une journée pour réaffirmer notre engagement à soutenir la recherche et l’innovation dans le domaine de la santé. – Narendra Modi (@narendramodi) 7 avril 2021

Voici quelques citations et salutations que vous pouvez partager à cette occasion:

Un corps sain est la chambre d’hôtes de l’âme; un malade, sa prison. -Francis Bacon.

Dans la santé, il y a la liberté. La santé est la première de toutes les libertés. -Henri Frédéric Amiel

Ceux qui ne trouvent pas le temps de faire de l’exercice devront trouver du temps pour la maladie. -Oreille de Derby

La vie, ce n’est pas simplement être vivant, mais être bien. – Marcus Aureli

Je vous souhaite santé et prospérité à l’occasion de la Journée mondiale de la santé 2021! Puissiez-vous rester béni!

La santé n’est pas seulement physique mais aussi émotionnelle, mentale et sociale. Je vous souhaite bonne santé et bonheur à l’occasion de la Journée mondiale de la santé 2021

La vie, ce n’est pas simplement être vivant, mais être bien. Je vous souhaite une bonne Journée mondiale de la santé 2021

Les lettres cruciales en matière de bien-être, c’est nous. Prenez soin de vous et de votre famille. Je vous souhaite une bonne Journée mondiale de la santé 2021!

L’OMS a également partagé quelques slogans à cette occasion. Ils sont:

Bonjour le monde! La pandémie de COVID-19 nous a montré que personne n’est en sécurité tant que tout le monde n’est pas en sécurité. Il est temps de construire un monde plus juste et plus sain pour tous, partout

Bonjour le monde! Nous devons mettre fin à la discrimination et à l’exclusion. Il est temps de construire un monde plus juste et plus sain pour tous, partout

Bonjour le monde! Nous convenons que la santé est un droit et non un privilège. Il est temps de construire un monde plus juste et plus sain pour tous, partout

