Journée mondiale de la musique 2021 : souhaits, citations à partager avec la famille et les proches en cette journée spéciale

Chaque année, le 21 juin, la Journée mondiale de la musique est célébrée dans le monde entier pour récompenser les chanteurs et les musiciens qui ont rendu le monde meilleur grâce à la musique. Également connue sous le nom de Make Music Day et « Fête de la Musique », cette journée encourage les jeunes musiciens et amateurs à s’exprimer et à se produire.

L’idée de cette journée est de réunir des musiciens, amateurs et professionnels, pour venir jouer de leurs instruments préférés. Cette journée spéciale est célébrée dans plus de 120 pays en organisant des concerts dans des lieux publics, où les gens peuvent s’asseoir et profiter.

Cette journée spéciale a été célébrée pour la première fois en 1982. Dès lors, la Journée mondiale de la musique est devenue très populaire et un événement mondial.

Alors que la Journée mondiale de la musique est célébrée aujourd’hui, consultez ci-dessous quelques citations à partager avec votre famille, vos amis et vos proches :

« Une bonne chose à propos de la musique, quand elle vous frappe, vous ne ressentez aucune douleur » – Bob Marley (chanteur, auteur-compositeur et musicien)

« Si la musique est la nourriture de l’amour, jouez» – William Shakespeare (dramaturge et poète populaire anglais)

« La musique est la nourriture de l’âme» – Arthur Schopenhauer (philosophe allemand)

« Sans musique la vie serait une erreur» – Friedrich Nietzsche (poète et écrivain allemand)

Retrouvez ici les vœux pour la Journée mondiale de la musique 2021 :

La musique est précieuse et la vie est inimaginable sans elle. Bonne Journée Mondiale de la Musique !

La musique est le meilleur cadeau de la vie, alors appréciez-la et profitez-en. Bonne Journée Mondiale de la Musique !

La vie sans musique est comme la nourriture sans sel. Bonne Journée Mondiale de la Musique !

Il y a de la musique pour chaque humeur et chaque âme. Bonne Fête de la Musique à vous et votre famille !

La musique touche le cœur de tout le monde même s’ils ne connaissent pas la langue. Bonne Journée Mondiale de la Musique !

La musique a des pouvoirs de guérison et a également fonctionné pour beaucoup. Bonne Journée Mondiale de la Musique !

