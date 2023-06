Journée internationale du yoga : voici pourquoi la montre Apple est un excellent couple pour tous les passionnés de yoga

20 juin 2023 21:00:27 IST

Les propriétaires de l’Apple Watch seront heureux de témoigner à quel point elle est devenue un élément indispensable de leur vie quotidienne. Il les accompagne partout, offrant une multitude de fonctions directement depuis leur poignet. Qu’il s’agisse de prendre un ECG, de vérifier les niveaux d’élévation, de suivre le sommeil, de retrouver des clés perdues ou même d’obtenir une aide d’urgence, l’Apple Watch a gagné la confiance de millions d’utilisateurs dans le monde. Il aide à garder les gens connectés, actifs, en bonne santé et en sécurité.

Parmi ses fonctionnalités, l' »application d’entraînement » native se démarque et est largement utilisée par les utilisateurs d’Apple Watch dans le monde. L’application Workout intègre désormais de nouvelles mesures pour la forme de course, telles que l’oscillation verticale, la longueur de la foulée et le temps de contact avec le sol.

Ces mesures peuvent être visualisées via les vues d’entraînement, qui incluent les anneaux d’activité, l’élévation, la puissance de course et les fractionnements. De plus, il existe de puissantes expériences d’entraînement comme les zones de fréquence cardiaque, Race Route, Pacer et un nouvel entraînement personnalisé, tous destinés à améliorer les performances. De plus, pour les triathlètes, un nouvel entraînement multisport bascule automatiquement entre les activités de natation, de vélo et de course.

Les anneaux d’activité sur l’Apple Watch fournissent une représentation claire des mouvements quotidiens d’un utilisateur avec trois mesures simples : mouvement, exercice et position debout. Ces anneaux surveillent en permanence leur progression tout au long de la journée. Le but ultime est de fermer ces anneaux tous les jours, et l’Apple Watch est spécialement conçue pour les garder motivés tout au long du processus.

Non seulement les utilisateurs peuvent partager leur activité avec d’autres et participer à des compétitions amicales, mais avec les tendances d’activité, ils peuvent également évaluer l’évolution de leurs mesures d’activité sur une période plus longue. En utilisant l’application Fitness sur un iPhone, les utilisateurs peuvent comparer leurs progrès au cours des 90 derniers jours avec les 365 jours précédents à travers diverses mesures familières, telles que les calories actives, les heures debout, l’exercice, etc. S’ils remarquent une tendance à la baisse dans n’importe quel domaine, l’application propose un coaching pour les aider à se remettre sur la bonne voie.

Dans « l’application d’entraînement » sur l’Apple Watch, les utilisateurs ont la possibilité de sélectionner le yoga comme activité lorsqu’ils s’engagent dans leurs séances d’entraînement. Cette sélection permet aux utilisateurs de suivre différents types de séances de yoga, allant des pratiques réparatrices aux flux de power vinyasa plus intenses. De plus, outre l’application d’entraînement intégrée, il existe de nombreuses applications tierces disponibles pour iOS et watchOS qui sont compatibles avec l’Apple Watch. Ces applications offrent des fonctionnalités et des fonctionnalités supplémentaires pour aider les utilisateurs à suivre et à surveiller efficacement leurs entraînements de yoga.

Et qui peut mieux expliquer à quel point la montre Apple s’intègre mieux à vos entraînements de yoga qu’un instructeur de yoga chevronné ? Voici ce que Tanvi Mehra, fondatrice de Tangerine Art Studio, a à dire sur la façon dont elle s’appuie sur l’Apple Watch.

« Pour moi, le yoga consiste à atteindre un équilibre entre les aspects mentaux et physiques de la santé. Mon Apple Watch fait partie intégrante de ma routine quotidienne de soins personnels car elle répond à ce besoin. Apple Watch possède des fonctionnalités importantes centrées sur le yoga qui me permettent de rester présent et de ramener mon attention sur moi. Certaines fonctionnalités clés de l’application Mindfulness sont Reflect and Breathe. Une seule affirmation ou réflexion qui apparaît à l’écran peut vraiment aider à réguler la respiration, à centrer l’esprit et à changer les perspectives qui ne me servent pas.

« De plus, la fonction ‘Sleep’ fait partie de mes préférées car elle me guide pour me détendre, décompresser et me déconnecter en vue d’un sommeil réparateur. Le fait qu’Apple ait rendu ces fonctionnalités si faciles à activer et à y accéder est la cerise sur le gâteau d’Apple », a-t-elle ajouté.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?