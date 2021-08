Journée d’Hiroshima : se souvenir des survivants 76 ans après le bombardement atomique

Alors que les Jeux olympiques de Tokyo 2021 tirent à leur fin, le Japon marque le 76e anniversaire du bombardement atomique d’Hiroshima. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont largué deux bombes sur la puissance de l’Axe, portant le nom de code « Fat Man » et « Little Boy » à partir d’un bombardier B-29 appelé Enola Gay.

À 8h15 le 6 août 1945, « Little Boy » a détruit les deux tiers de la ville d’Hiroshima en un instant. Plus de 140 000 personnes sont mortes à la suite de l’explosion – hommes, femmes, enfants, civils. Des citadins sans culpabilité et sans implication dans la guerre.

Mais tous ne sont pas morts tout de suite. Certains sont encore en vie aujourd’hui.

À l’occasion du 76e anniversaire de la Journée d’Hiroshima, nous nous souvenons des survivants du bombardement atomique américain en 1945.

Lorsque la fumée s’est dissipée et que les décombres se sont stabilisés et que l’air est devenu étrangement silencieux, les survivants ont émergé. Beaucoup d’entre eux étaient aveugles, leurs yeux avaient brûlé de leurs orbites. Leurs visages étaient fondus et craquelés, certains manquaient de membres ou étaient gravement déformés.

Dans « Le dernier train d’Hiroshima » de Charles R. Pellegrino, les récits de soldats des conséquences décrivent des survivants à la peau craquelée et écailleuse, ces « alligators » alignés les uns derrière les autres lors d’une marche pénible dans les rues de la ville, au ralenti. parade dans une recherche désespérée d’une sorte d’aide qu’ils ne pourraient jamais recevoir.

Il a été dit qu’ils apparaissaient comme une file de fourmis marchant en file indienne à travers un pique-nique.

Les sons qu’ils faisaient n’étaient pas des cris, car leur bouche et leur gorge étaient détruites. Quelque chose de bien plus horrible s’est échappé dans le crépuscule artificiel rempli de cendres de l’air du matin. Ils ont erré devant les quelques murs épars qui restaient debout, incapables de voir les ombres d’anciens amis et de la famille brûlée dans la roche par la chaleur de l’explosion.

La mort par radiation peut être lente. Certaines de ces personnes erraient jusqu’à deux semaines, cherchant sans but, jusqu’à ce que les horribles symptômes d’une exposition aiguë les tuent finalement.

Que sont devenus les survivants de la bombe atomique d’Hiroshima ?

Alors que les premières vagues de survivants sont mortes, d’autres qui étaient plus loin du point zéro ont continué. Appelées « hibakusha », il s’agissait de personnes qui souffraient d’effets de grande envergure de l’empoisonnement aux radiations – sans parler du profond traumatisme psychologique.

Selon la distance à laquelle une personne se trouvait du centre de l’explosion, elle pouvait souffrir de brûlures par rayonnement intense, de maladies du sang, de troubles du système nerveux, de problèmes respiratoires, de stérilité et d’un risque accru de cancer. Certains hibakusha traversaient leur vie avec les motifs des vêtements qu’ils portaient gravés dans leur peau.

Au milieu de telles souffrances, les maladies infectieuses sévissaient dans la population en raison de la paralysie des infrastructures et de l’exposition aux eaux usées brutes. Dysenterie, choléra, polio, pneumonie, typhoïde, etc.

Les Hibakusha étaient des parias.

Pendant l’occupation américaine du Japon après la guerre, les informations sur les effets des bombes atomiques sur une population humaine étaient très appréciées et, en tant que telles, hautement classifiées. À la recherche d’informations tactiques, les survivants ont été étudiés mais n’ont eu qu’un accès limité aux soins médicaux dont ils avaient désespérément besoin.

Au Japon, un hibakusha n’avait aucune perspective. Les craintes de contamination et les croyances erronées quant à la possibilité que les effets soient contagieux ont relégué l’hibakusha en marge de la société. Ils seraient ostracisés, incapables de trouver un emploi ou de poursuivre des relations.

39% de la population d’Hiroshima a péri dans l’année qui a suivi le bombardement, mais il n’y a tout simplement aucun moyen de savoir combien de survivants ont vécu dans d’horribles douleurs et souffrant à la fois de maux physiques et sociétaux.

Hibakusha a inspiré leur propre genre d’art et de médias.

La peur de la bombe, de la technologie galopante, des citoyens mêmes de leur propre nation qui en ont été victimes, a été un catalyseur pour un nouveau mouvement dans l’art et les médias. Un sous-genre du cinéma est né, appelé cinéma hibakusha.

Le film d’hibakusha le plus célèbre, Godzilla, a été considéré comme un film de monstres ringard par de nombreux Américains, et il est devenu une franchise à succès hollywoodienne générant de nombreuses suites et redémarrages.

En 1954, les États-Unis ont testé une bombe thermonucléaire sur une île de l’atoll de Bikini. Un bateau de pêche japonais a été pris dans le rayon de l’explosion. Tous ont survécu à l’exception du capitaine, mais l’effet sur la société japonaise dans son ensemble a créé une panique catastrophique. C’était l’arrachement d’une croûte que beaucoup avaient travaillé si dur pour ignorer.

Godzilla a été inspiré par l’événement et est sorti la même année. La créature du titre était considérée comme un spectateur innocent, corrompu et muté en une monstruosité rageuse par les effets d’une explosion nucléaire sur une île isolée.

Les médias Hibakusha étaient un moyen pour les artistes et la société de parler des attentats à la bombe et de leurs conséquences dans un environnement fermé et à haute tension où le principe de motivation était d’ignorer et d’oublier. Bien qu’un film de monstre idiot pour beaucoup, Godzilla a été un moment doux-amer de catharsis pour beaucoup au Japon.

La justice pour les survivants de la bombe atomique larguée à Hiroshima est toujours recherchée.

En 1956, le Japon a adopté un projet de loi accordant des soins médicaux gratuits aux survivants des bombardements atomiques dans le cadre d’une lente transition vers l’acceptation et la défense des hibakusha qui ont connu le pire côté du pouvoir cataclysmique entre les mains de l’homme. En 2020, environ 136 000 hibakusha étaient encore en vie.

Lors d’une cérémonie au parc de la paix d’Hiroshima vendredi, le maire Kazumi Matsui a plaidé en faveur du désarmement nucléaire mondial. Il a cité le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires, qui est finalement entré en vigueur en janvier 2021.

Le Premier ministre Yoshihide Suga n’a pas mentionné le traité dans son propre discours au parc et a depuis refusé de le signer, arguant qu’il manque de soutien de la part d’une grande puissance nucléaire mondiale.

Suga et Masui ont apparemment des points de vue opposés sur la nécessité d’assurer l’avenir de l’humanité contre les effets d’une menace indicible. Cela montre que, même au Japon, les pressions de la politique internationale sont trop fortes pour des solutions simples.

Le couple a parlé en se tenant près de l’Hiroshima Peace Clock, un monument équipé de deux horloges. Le premier compte les jours depuis la première attaque nucléaire à Hiroshima, et le second affiche le temps écoulé depuis le dernier essai nucléaire par n’importe quel pays.

À la fin de la cérémonie marquant le 76e anniversaire du bombardement, des hordes de visages sombres, de civils et de touristes, sont sortis du parc. Traumatisés, perdus dans leurs pensées, certains marchaient en file indienne, comme des fourmis en route pour un pique-nique.

