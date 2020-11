Journée des enfants: COVID-19 nous a montré des trous flagrants dans le système de santé publique qui mettent en danger la santé de nos enfants

La dénutrition continue d’être associée à 50 pour cent de tous les décès d’enfants de moins de cinq ans et l’Inde représente le tiers des enfants atteints de retard de croissance dans le monde selon le Rapport mondial sur la nutrition 2018.

L’éducation en ligne pour les écoliers doit être examinée très attentivement et il ne faut se lancer dans aucune approche sans aucune base scientifique.

Plus de 100 enfants de moins de cinq ans meurent toutes les heures en Inde – c’est la vie d’un enfant étouffée chaque minute. L’Inde a l’un des taux les plus élevés de mortalité infantile et de malnutrition. Il représente également un tiers des enfants atteints de retard de croissance dans le monde selon le Rapport mondial sur la nutrition 2018. Les filles et les enfants des communautés adivasi, dalits, musulmanes et autres communautés marginalisées sont particulièrement à risque.

Cela n’est pas surprenant étant donné l’état de la santé publique en Inde.

Presque 50 pour cent de tous les décès de moins de cinq ans peut être évitée en fournissant des soins de santé qualifiés à la naissance et des soins postnatals de qualité à la mère et au bébé. Malgré des progrès indéniables mais progressifs dans la lutte contre la nutrition infantile, la sous-nutrition continue d’être associée à 50 pourcent de tous les décès d’enfants de moins de cinq ans.

Le système de soins de santé primaire de l’Inde est en plein désarroi. Il y a une pénurie d’installations, de travailleurs et d’autres installations essentielles, en particulier dans les zones rurales où vivent la majorité des Indiens. Nous faisons face à un 83 pour cent pénurie de pédiatres dans le pays qui, à leur tour, affectent les plus vulnérables – les enfants.

Le financement insuffisant des soins de santé est au cœur du problème. Comme Oxfam L’engagement à réduire les inégalités souligne que les dépenses de santé publique de l’Inde sont les quatrièmes les plus faibles au monde. Cela pousse les gens à payer les soins de santé pour survivre. Près de 65 pour cent des dépenses de santé en Inde sont remboursables, poussant chaque année 57 millions de personnes dans la pauvreté. Les enfants indiens et leurs mères représentent un risque particulier, en particulier les pauvres. Santé maternelle les coûts dépassent la capacité de payer de tous les ménages du groupe de revenu le plus pauvre et 99% du deuxième décile le plus pauvre, contre seulement 6% du décile le plus riche. Cela expose les nouvelles mères et leurs enfants issus de familles pauvres à un risque élevé de complications. Les communautés pauvres et marginalisées de l’Inde sont les plus touchées par ce système, dans une large mesure parce que la discrimination et les inégalités sont ancrées dans le système.

La pandémie a été un choc économique, social et sanitaire qui n’a laissé personne indifférent. Selon le FMI, COVID-19[FEMININE a poussé quatre millions de personnes dans l’extrême pauvreté en Inde. Selon un rapport de l’Organisation internationale du travail et de la Banque asiatique de développement, près de 4,1 millions d’Indiens ont perdu leur emploi pendant cette période. La perte de salaire risque de créer une perte de nutriments dans les assiettes des enfants et de restreindre les choix alimentaires disponibles pour les céréales fournies par le biais des PDS et des colis de secours, à condition que la famille puisse y accéder. Les familles sont moins susceptibles de pouvoir se payer des soins de santé lorsqu’elles sont en crise financière. Cela aurait un impact sur les très jeunes et vulnérables, les plus durs. En 2017-2018, le choc économique causé par la démonétisation semble avoir contribué à renversements significatifs dans la mortalité infantile. COVID-19[feminine risque de créer un autre revers similaire.

Le verrouillage a en outre contribué à une grave perturbation des services de santé. Beaucoup de ceux qui sont décédés n’ont pas été touchés par l’infection. Entre janvier et mai 2020, quelque 100 000 enfants sont morts des suites de la diarrhée. Les parents et les agents de santé ont tous deux eu du mal à voyager pendant le confinement. Le résultat est un impact sur la prestation des soins de santé où l’accès aux soins de santé de routine a été ignoré, mettant la santé des enfants en danger. Ainsi, certains premières enquêtes rapides pendant la pandémie suggèrent que les bébés n’ont pas été vaccinés de routine en raison des restrictions de voyage ou de l’indisponibilité des agents de santé.

La fermeture d’écoles a mis en danger la nutrition de 115 millions d’enfants plus âgés. Les recherches suggèrent que 40% d’enfants peut ne pas recevoir de repas de midi malgré les ordres du gouvernement pour assurer un approvisionnement ininterrompu. De même, l’approvisionnement en nourriture pour les enfants encore plus jeunes et les plus vulnérables par le biais du système Anganwadi a également été touché. Ceci est regrettable car pour la majorité des plus jeunes citoyens indiens, cela a été le pilier de leur approvisionnement alimentaire, qui aurait dû être essentiel à maintenir au moment d’une crise économique.

Un impact supplémentaire concerne la santé mentale des enfants. Pour les enfants, le verrouillage, les exigences de distanciation, la séparation de leurs amis, le sentiment d’isolement social et les changements de routine sont apparus arbitraires et inexplicables. Le passage en ligne de l’enseignement scolaire a ajouté des défis supplémentaires pour les enfants indiens, en particulier ceux qui sont du mauvais côté de la fracture numérique.

Comme si cela ne suffisait pas, nous assistons désormais également à la croissance saisonnière de la pollution dans le nord de l’Inde. L’année dernière, la pollution par les particules extérieures et domestiques a contribué à décès de plus de 1,16000 nourrissons indiens dans leur premier mois de vie en Inde. Cette année, COVID-19 et la pollution atmosphérique ont formé une combinaison particulièrement toxique qui met la vie des enfants doublement en danger.

Bien sûr aussi la maladie elle-même. Des recherches récentes soulignent que les enfants eux-mêmes peuvent contracter le COVID-19 infections et la propager; selon certaines études, enfants et jeunes adultes en Inde représentent la transmission dans un tiers des cas.

Où allons-nous à partir d’ici?

La pandémie est un moment d’enseignement pour tout le monde, soulignant la nécessité d’un système de santé publique solide. Alors que la pandémie continue de se propager, il est essentiel que les parents, les enfants et les enseignants prennent des mesures pour empêcher la propagation de la pandémie en garantissant, entre autres, les exigences de distance et le port de masques. Il est également important de veiller à ce qu’une éducation sanitaire appropriée soit renforcée dans les écoles.

Cependant, à long terme, il n’y a qu’une seule solution: investir dans un système de santé publique plus robuste qui répond aux besoins des plus vulnérables. L’Inde a besoin d’un système de santé publique plus solide, de plus de médecins et d’agents de santé publique et d’un accent plus marqué sur la prévention. Il est également temps pour le gouvernement de légiférer sur un droit à la santé, faisant de l’accès à de bons soins de santé un droit pour tous, en particulier ceux qui sont jeunes et vulnérables. Il n’est plus acceptable que la survie des jeunes citoyens dans cette superpuissance jeune et croissante dépende de la capacité de payer de leurs parents.

L’auteur travaille avec Oxfam India dans le domaine de l’éducation, de la santé et des inégalités. Elle coordonne également la Fight Inequality Alliance en Inde.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂