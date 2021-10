Journée de mise à jour chez Apple : iOS 15.1 et macOS Monterey sont là

Grand déploiement chez Apple. En plus d’iOS 15.1 et macOS Monterey, un nouveau logiciel pour iPad, Apple Watch et Apple TV est désormais disponible. L’une des plus grandes innovations est la fonction SharePlay.

Grâce à SharePlay, vous pouvez regarder des vidéos et des films avec vos amis ou votre famille via FaceTime. Tous les participants à l’appel peuvent contrôler la lecture multimédia. De plus, le volume de la vidéo est automatiquement baissé lorsqu’un des participants parle. Dans SharePlay, vous pouvez également partager un écran, par exemple pour résoudre ensemble un problème technique. Cependant, la lecture multimédia partagée ne fonctionne qu’avec des applications sélectionnées de l’App Store, telles que Apple TV et Apple Music.

Après la mise à jour vers la 15.1, SharePlay est disponible sur tous les iPhone, iPad et Mac compatibles. De plus, les entraînements de fitness peuvent être partagés avec jusqu’à 32 amis via SharePlay sur les montres Apple avec le nouveau watchOS 8.1. La mise à jour améliore également la détection des chutes de la montre intelligente d’Apple et élimine un bogue dans l’affichage permanent.

macOS Monterey : avec un nouveau mode de mise au point

Outre SharePlay, la nouvelle version du système d’exploitation Mac apporte de nombreuses améliorations mineures. Il y a une nouvelle zone « partagée avec vous » dans la section des nouvelles, dans laquelle tous les médias reçus peuvent être trouvés. Si un contact vous envoie plusieurs photos à la fois, elles seront affichées sous forme de collage ou de galerie de photos.

Dans Safari, vous pouvez nommer et enregistrer des groupes d’onglets après la mise à jour. Ils sont également synchronisés via le cloud et sont ainsi accessibles sur d’autres appareils Apple. En mode de mise au point, vous pouvez spécifier que vous ne voulez pas être dérangé pendant un certain temps. Ici, vous pouvez également définir quels messages ou mises à jour doivent vous parvenir.

Comment mettre à jour votre appareil Apple

Toutes les mises à jour pour Mac, iPhones, iPads, Apple Watches et Apple TV sont disponibles dès maintenant. Si votre appareil Apple est compatible, vous recevrez automatiquement une notification dès que vous pourrez télécharger la mise à jour. Vous pouvez également rechercher la nouvelle version sous Paramètres> Général> Mise à jour du logiciel. Cependant, cela peut prendre quelques jours pour que tous les appareils reçoivent le nouveau logiciel.