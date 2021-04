Journée de l’amitié dans Pokémon GO: tout ce que vous pouvez obtenir

Pokémon GO annonce un événement spécial pour le samedi 24 avril.

Après avoir officialisé son programme de parrainage, dans lequel vous pouvez inviter des amis à Pokémon GO, le jeu renforce son engagement envers la communauté avec un Nouvel évènement visant à renforcer les liens d’union entre les joueurs.

À travers son blog officiel, Pokémon GO a annoncé sa première Journée de l’amitié, un nouvel événement axé sur le plaisir entre amis, qui apportera une série de surprises et de bonus spéciaux pour tous les participants. N’oubliez pas que, comme pour l’apparition de Skrelp et Clauncher dans Pokémon GO, c’est un événement limité à un intervalle de temps spécifique. Voici tous les détails.

Date, heure, bonus et caractéristiques du Pokémon GO Friendship Day

La Journée de l’amitié dans Pokémon GO est célébrée le Samedi 24 avril durant seul 3 heures, c’est-à-dire de 11h00 à 14h00 de votre heure locale. Pendant ce court laps de temps, Pokémon GO publiera une série de bonus spéciaux, qui s’accompagnera d’une plus grande apparition de la Pokémon de type herbe, qui fera son apparition dans le jeu entouré de confettis verts.

En outre, il y aura un défi de collection de la journée de l’amitié qui, s’il est terminé pendant l’événement, vous rapportera 100 000 XP. De plus, vous pouvez participer à la Défi mondial de la Journée de l’amitié avec lequel vous pouvez recevoir 20 000 XP pour les défis accomplis chaque heure.

Le Pikmin classique sortira sur les téléphones mobiles des créateurs de Pokémon GO

Concernant les bonus, lors de l’événement de la Journée de l’amitié et jusqu’à 17h00 heure locale, Tu vas avoir plus probable recevoir un Pokémon chanceux lors d’échanges avec des amis. Ces échanges verront leur distance augmenter jusqu’à 40 kilomètres.

Enfin, il y aura un bonus actif de triple XP par prise et le encens Oui appâts qui sont activés pendant l’événement ils dureront trois heures.

