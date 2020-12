Journée communautaire de décembre et événement spécial Kalos

Le mois de décembre commence très fort dans Pokémon GO.

Décembre arrive et avec lui la clôture déjà traditionnelle de l’année de Pokémon GO en beauté avec le Compilation de la journée communautaire des 11 derniers mois. Nous y verrons l’apparition avec plus de fréquence de tous les protagonistes précédents de leurs Journées communautaires respectives de 2019 et 2020 pendant les jours 12 et 13 décembre.

De cette façon, Totodile, Swinub, Treecko, Bagon, Torchic, Slakoth, Mudkip, Ralts, Turtwig, Chimchar, Piplup, Rhyhorn, Abra, Seedot, Weedle, Gastly, Magikarp, Porygon, Charmander, Electabuzz et Magmar Ils apparaîtront plus fréquemment à l’état sauvage, à l’éclosion et lors de raids.

Depuis 45Secondes.fr, nous vous recommandons de faire bonne collection de pokéballs et d’autres éléments tels que baies ou éléments d’évolution Pour ces deux jours mouvementés Nous vous conseillons également d’avoir a en quelque sorte signalé ces Pokémon avec de bons IV Qu’ils aient leur propre attaque de la journée communautaire et que vous allez évoluer ce week-end, car il y en a tellement qu’il est facile pour l’un de vous échapper. Par exemple, changer son nom en « évoluer » et tout apparaîtra dans le sac à dos sous le même parapluie.

L’événement de bienvenue de Kalos est maintenant en ligne

Dès 08h00 le 2 décembre, l’événement spécial qui accueille le Pokémon de la région de Kalos. Avec lui, une bonne poignée de petites créatures venant de ce monde Pokémon, ainsi qu’une mission spéciale composée de 6 étapes et dont la récompense la plus répétée et la plus remarquable est la La méga-énergie de Charizard.

Les nouveaux Pokémon que nous verrons apparaître plus fréquemment sauvages et oeufs sont Chespin, Fennekin, Froakie, Bunnelby, Fletchling, Litleo et Noibat. Également, Spurr Il éclosera exclusivement à partir d’oeufs à 10 km et de raids de niveau un.

