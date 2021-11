Journal d’un redémarrage de Wimpy Kid obtient une nouvelle affiche, la suite de Rodrick Rules annoncée

Disney + Day a été une énorme journée d’annonces majeures du service de streaming vieux de 2 ans. Des films, des séries, des courts métrages et plus encore ont tous été taquinés alors que les fans étaient collés à leurs téléphones, ordinateurs portables et tablettes en train de regarder avec d’énormes sourires sur leurs visages. L’un des nouveaux films d’animation annoncés est Journal d’un enfant mauviette : règles de Rodrick, et il fera bientôt son chemin vers Disney +. Nous avons également reçu une nouvelle affiche pour l’animation Journal d’un redémarrage de Wimpy Kid devrait faire ses débuts le 3 décembre 2021. Vous pouvez jeter un œil ci-dessous pour un autre aperçu de l’œuvre d’art.

Découvrez la nouvelle affiche du Journal d’un #WimpyKid et diffusez le tout nouveau film d’animation sur @DisneyPlus 3 décembre ! #DisneyPlusDaypic.twitter.com/yrdUxj6EPt – Walt Disney Studios (@DisneyStudios) 12 novembre 2021

Journal d’un enfant mauviette suit un collégien nommé Greg Heffley qui illustre et écrit sur sa vie quotidienne dans un journal. La série est centrée sur les aventures de Greg ainsi que sur celles de son meilleur ami Rowley et de son frère aîné agressif Rodrick. En 2010, Renard a publié l’adaptation en direct/animée du premier livre du méga-hit de Jeff Kinney Journal d’un enfant mauviette série de romans graphiques, lancée en 2007. Disney a acquis les droits de l’œuvre de Kinney après sa fusion avec Renard en 2019.

Dans le deuxième livre, l’histoire parle de Greg et Rodrick, qui sont deux frères, sont toujours en désaccord et s’entendent rarement. Cependant, leurs parents sont fatigués de leurs pitreries et de leurs disputes constantes, alors ils essaient de les lier. On dirait que rien ne pourrait mal se passer là-bas. Le livre est sorti à l’origine en 2008 et un film d’action réelle a été réalisé, également disponible sur Disney +.

Disney n’a pas perdu de temps à planifier ce qu’ils allaient faire lorsqu’ils ont obtenu les droits sur cette entité. Le mois prochain, la nouvelle version animée de Disney+ Journal d’un enfant mauviette fera ses débuts. Avant cela, dans le cadre de Disney + Day, il a maintenant été révélé que la suite Journal d’un enfant mauviette : règles de Rodrick est également en chantier. Les livres, les films d’action réelle se sont tous deux avérés très réussis et ce n’est pas une grande surprise qu’un deuxième film d’animation soit déjà en préparation avant la sortie du premier. Avec 11 livres dans la série, Disney ne manque pas de matériel pour travailler avec des films d’animation ou d’action réelle. Nous savons également que la société pourrait créer de nouvelles histoires avec les personnages pendant un certain temps. Disney a publié une nouvelle affiche pour la suite à venir, mais à part cela, nous ne savons pas quand elle sortira. Vous pouvez consulter l’affiche ci-dessous.

Si vous souhaitez regarder les films en direct, ils sont également disponibles sur Disney+. Et bien sûr, le film d’animation fera ses débuts le mois prochain. Que pensez-vous des annonces et des affiches ? Vous êtes fan de la série et des livres ? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous et assurez-vous de suivre 45secondes.fr pour plus d’informations sur les sorties à venir, les coulisses et plus encore.

