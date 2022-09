Journal d’un gigolo : aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

Netflix

Journal d’un gigolo est la nouvelle série Netflix qui fait fureur ces derniers jours. Son public se demande déjà s’il y aura d’autres épisodes dans le futur. Ce qui est connu?

le service de streaming Netflix Nous sommes à la mi-septembre et de nouvelles productions continuent d’arriver dans son catalogue. Bien que la quatrième saison de cobra kai était la principale attraction des derniers jours, également pendant une semaine, les abonnés profitent Journal d’un gigolo. Cette série créée par Sebastián Ortega a fait un tabac lors de son lancement et est actuellement l’un des titres les plus regardés au monde. Que sait-on d’un deuxième volet ?

La production en général, partagée entre Ortega et Marcos Santana, a été confirmée lors de Up-Front de Telemundo, annonçant également Silvina Fredjkes et Alejandro Quesada pour écrire les scripts. Son casting principal est composé de : Jesús Castro, Victoria White, Fabiola Campomanes, Francisco Denis, Begoña Narváez, Eugenia Tobal, Alosian Vivancos et Adriana Barraza.

L’histoire suit Emmanuelun gentleman d’entreprise qui mène une vie tranquille de luxe et de liberté, qui après avoir survécu à une enfance pleine de pauvreté, de violence et de pénuries, tisse un lien affectif avec Minou, une femme d’affaires excentrique qui décide de le sauver de la rue et le met sous sa protection. Le destin de l’homme change quand Anneune de ses clientes assidues, lui propose de séduire sa fille Julia pour renforcer et élever votre estime de soi.

+ Diary of a Gigolo aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

La fermeture du premier volet semble laisser les portes ouvertes pour une suite. Minou a été reconnu coupable du meurtre de Anne Oui Emmanuel est en difficulté après les révélations faites par Julia. Dans un deuxième épisode, nous avons pu voir les prochaines étapes du protagoniste à la recherche d’essayer de sauver la femme qui l’a sauvé à l’époque.

La réalité est que jusqu’à présent Netflix n’a pas émis d’avis sur une saison 2 de Journal d’un gigolo, car il faut généralement 28 jours pour consulter les chiffres d’audience. Cependant, dès le début, il a été annoncé comme une mini-série et on pense que Sebastián Ortega n’imagine pas une deuxième partie, mais il faudra attendre les rapports officiels.

