Jour de l’indépendance: le réalisateur a insisté pour embaucher un studio Will Smith

Sorti en 1996, « Independence Day » est un film d’action qui a contribué à forger une nouvelle ère dans le blockbuster de l’époque, devenant l’une des productions les plus lucratives de l’année, captivant le public avec une histoire sans prétention dans le film. faire face à une menace venue de l’espace, en s’en débarrassant (commodément) le 4 juillet, date à laquelle les États-Unis célèbrent leur indépendance.

Réalisé par Roland Emmerich, le film mettait en vedette un casting de stars de Jeff Goldblum, Bill Pullman, Randy Quaid, Mary McDonnell et Judd Hirsch, ainsi que de plate-forme pour Will Smith pour devenir une star reconnue sur grand écran.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Chris McKay espère toujours faire son film « Nightwing »

Cette année, « Independence Day » célèbre ses 25 ans passés en salles, alors The Hollywood Reporter a réuni Emmerich avec le scénariste Dean Devlin et certaines des stars qui faisaient partie de sa distribution. Lors de l’examen du processus de casting, Emmerich et Devlin ont révélé que les dirigeants de la 20th Century Fox n’étaient pas satisfaits de l’idée de choisir Smith dans le rôle du pilote Steven Hiller.

« Il était très clair que ce devait être Will Smith et Jeff Goldblum. C’est le combo auquel nous avons pensé », a commenté Emmerich. « Le studio a dit: » Non, nous n’aimons pas Will Smith. Ce n’est pas prouvé. Cela ne fonctionne pas sur les marchés internationaux. Devlin a noté que les dirigeants du studio ont affirmé que « s’ils donnaient le rôle à un homme noir, ils allaient anéantir les profits étrangers du film ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Shazam 2 : Helen Mirren loue le travail de Zachary Levi sur le tournage

Emmerich et Devlin ont tous deux conclu que, bien qu’il s’agisse d’un film sur les êtres de l’espace, cela suffirait pour qu’il soit bien accepté au box-office étranger. Emmerich a fait son dernier pas en signalant aux dirigeants de Fox que l’équipe d’Universal était intéressée par le film, de sorte que si Will Smith n’était pas embauché, ils changeraient le film en studio.

20th Century Fox avait initialement prévu de choisir Ethan Hawke pour le rôle de Smith, mais après avoir menacé de perdre cette production, ils ont abandonné leurs tentatives. Bien que Will Smith ne soit pas revenu en 2016 avec la suite « Independence Day: Resurgence » en raison de son choix de rejoindre le casting de « Suicide Squad », sa performance dans le premier opus est celle dont ses fans se souviennent à ce jour avec beaucoup d’appréciation.