Jour de la Terre 2021: Thème de cette année «Restaurer notre Terre»; signification du jour

Chaque année, le 22 avril est célébré comme le Jour de la Terre à travers le monde et les gens et les principales parties prenantes prennent part à des activités civiques et travaillent à la sensibilisation aux problèmes critiques auxquels la Terre est confrontée.

Le réchauffement climatique, la pollution et la déforestation sont quelques-uns des problèmes régulièrement débattus car ils constituent une menace majeure pour la nature. Plus d’un milliard de personnes réparties dans 192 pays participent chaque année aux activités du Jour de la Terre. Cela fait de cette journée la plus grande observance civique au monde.

Le thème de cette année est «Restaurer notre Terre» et son accent est mis sur les processus naturels, les technologies vertes émergentes et la pensée innovante qui peuvent restaurer les écosystèmes du monde. Et par conséquent, le thème rejette également la croyance selon laquelle seules l’atténuation et l’adaptation sont les moyens de lutter contre le changement climatique.

Earthday.org a exhorté tout le monde à participer au mouvement, ajoutant que l’accent devrait être mis sur une poussée mondiale pour l’alphabétisation climatique, afin que les dirigeants de demain puissent préparer des solutions dès aujourd’hui. L’année, les activités ont été réparties sur trois jours, à partir du 20 avril. Le 21 avril, l’Internationale de l’Education, avec 32 millions d’éducateurs, dirigera le «Teach for the Planet: Global Education Summit». Le sommet virtuel, en plusieurs langues, se concentrera sur le rôle important des éducateurs dans la lutte contre le changement climatique et sur les raisons pour lesquelles le monde a besoin d’une éducation climatique transformatrice maintenant.

De même, un jour plus tard, aux côtés du sommet mondial sur le climat du président américain Joe Biden, earthday.org organisera son deuxième événement numérique Earth Day Live. Le spectacle mondial commence à midi, heure de l’Est.

Lors de cette journée, une table ronde, des ateliers et des performances spéciales se concentreront sur Restore Our Earth, le thème de cette année. « Nous couvrirons les processus naturels, les technologies vertes émergentes et la pensée innovante qui peut restaurer les écosystèmes du monde », a indiqué la note de l’événement.

Les sujets qui devraient être au centre des discussions comprennent la connaissance du climat et de l’environnement, les technologies de restauration du climat, les efforts de reboisement, l’agriculture régénératrice, l’équité et la justice environnementale, la science citoyenne et le nettoyage.

