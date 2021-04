Jour de la Terre 2021: Licypriya Kangujam, Sadhguru et d’autres se réunissent sur Twitter pour nous exhorter à «  restaurer notre Terre  »

22 avr.2021 15:17:16 IST

« Nous devons agir de manière décisive pour protéger notre planète à la fois du coronavirus et de la menace existentielle des perturbations climatiques » – Secrétaire général de l’ONU António Guterres

Le Jour de la Terre est un événement annuel célébré le 22 avril. Le thème de cette année est «Restaurer la Terre». Commencée en 1970, cette journée est célébrée pour mettre en lumière les circonstances atténuantes qui sévissent sur notre planète. Cette journée est utilisée pour sensibiliser, éduquer le public, mobiliser les politiciens et partager des ressources pour faire face à ce problème mondial. Il sert également à célébrer et à renforcer les progrès que nous avons réalisés dans nos actions collectives.

Voici une liste organisée des réactions Twitter de certaines personnalités éminentes à l’occasion du Jour de la Terre 2021:

Au #Jour de la Terre, engageons-nous à rendre notre terre plus verte et plus vivable. Sur mon SandArt avec message Go Green Save Earth. pic.twitter.com/Yyiw1L9gqv

– Sudarsan Pattnaik (@sudarsansand) 22 avril 2021