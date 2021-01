Jouez avec vos héros Fortnite Twitch dans le premier événement de la série Skrmiish Challenger!

Est-ce que tu aimes Fortnite? Diffusez-vous Fortnite? Avez-vous déjà voulu jouer contre vos Stream Heroes en Fortnite? Eh bien, maintenant vous pouvez! Skrmiish met en place l’événement Skrmiish Challenge Series, également connu sous le nom de SCS, qui commence le 25 au 29 janvier, et si vous placez suffisamment haut dans le classement, vous pouvez gagner des prix en argent! Malheureusement, le SCS n’est disponible que pour les joueurs PC.

10 streamers internationaux rejoignent le SCS, et vous en aurez certainement entendu parler! Les 10 sont Higgsy, Olten, Reddysh, Tyla, Electra, Vohlii, Aziakiara, Jessica49, Official_Cozy et HutchieOG. Chacun affrontera sa communauté dans un match 1 contre 1 Kill Race. Avez-vous ce qu’il faut pour figurer dans le classement quotidien?

Chaque jour du SCS, les joueurs ont l’opportunité de gagner, alors que le classement se réinitialise, permettant aux joueurs d’atteindre le ciel et de saisir cette part en espèces de cette cagnotte quotidienne de 1000 €! Le classement est ouvert 12 heures par jour, 9h à 21h CT, et les 10 meilleurs emplacements obtiendront des prix en espèces,

Cependant, vous pouvez défier quiconque s’inscrit au SCS, mais vous devez parier votre Points de classement (LP) pour le faire, et le gagnant prend tout et grimpera plus haut! Plus vous obtenez de LP, plus vous vous rapprochez de ce prix en argent!

Tout ce que vous avez à faire pour rejoindre le SCS est d’aller sur le site Web de Skrmiish et de télécharger le client PC. Une fois que cela est terminé, téléchargez gratuitement l’application bêta Skrmiish Esports sur le Google Play Store ou l’App Store. Connectez-vous avec vos détails d’inscription et préparez-vous pour le SCS!

Deux options s’offrent à vous lorsque vous utilisez Skrmiish. Vous pouvez créer un lobby et défier n’importe qui actuellement dans le classement, ou le laisser entre les mains du destin en utilisant la fonction unique de mise en correspondance automatique de l’application!

Allons-nous vous voir sur le champ de bataille?

Pour plus de détails sur le format et les règles de l’événement, rendez-vous ici: Format Skrmiish SCS