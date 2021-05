Jouez avec mon ami Peppa Pig sur PS4 cette année

Luc et Léa Sucette Symétrique Silicone avec Anneau 'J'aime mon frère' 6m+

Description : Cette sucette est fabriquée en silicone sans bisphénol A pour la sécurité des petits. Sa forme symétrique contribue au bon développement bucco-dentaire chez l'enfant. La collerette incurvée diminue le risque de rougeurs et d'irritations dues au contact prolongé de la salive sur la peau et aux frottements. Existe en version plus simple, sans les cœurs. Indications : Sucette pour les 6 mois et +. Conseils d'utilisation : Stériliser avant toute utilisation et laver à chaque fois à l'eau savonneuse. Composition : Sucette en silicone sans bisphénol A. Conditionnement : 1 sucette.