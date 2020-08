Jouez à tout cela en septembre sur votre Xbox One

Septembre est pour beaucoup le retour à la routine, que ce soit au travail ou en cours. Cependant, dans le monde des jeux vidéo, commence la période de sortie la plus prolifique de l’année, qui se déroule entre septembre et décembre. Cette année sera encore plus spéciale, et c’est que dans un peu plus de deux mois, nous aurons avec nous le successeur de la Xbox One, la Xbox Series X.

Tant qu’il arrivera, nous pourrons toujours continuer à profiter d’un grand nombre de jeux sur notre Xbox One, et c’est qu’en septembre de grands titres attendus arriveront sur nos consoles, tels que Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, Marvel’s Avengers, NBA 2k21 ou Mafia: Definitive Edition, la remasterisation de la Mafia originale.

Liste complète des sorties Xbox One en septembre

Ary et le secret des saisons – 1er septembre

Batu Ta Batu – 2 septembre

CD-RUN – 2 septembre

Masque des brumes – 2 septembre

WRC 9 – 3 septembre

Touhou Luna Nights (Xbox Game Pass) – 3 septembre

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 – 4 septembre

Marvel’s Avengers – 4 septembre

Repaire du dieu mécanique – 4 septembre

NBA 2K21 – 4 septembre

The Coma 2: Vicious Sisters – 4 septembre

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – 8 septembre

OkunoKA Madness – 8 septembre

Necromunda: Underhive Wars – 8 septembre

Party Hard 2 – 8 septembre

Injection π23: Sans nom, sans numéro – 9 septembre

The Outer Worlds: Peril on Gorgon (DLC) – 9 septembre

Borderlands 3: Krieg the Psycho and Fantabulous Calamity (DLC) – 10 septembre

Minoritaire – 10 septembre

Wintermoor Tactics Club – 10 septembre

Vampire: The Masquerade – Shadows of New York – 10 septembre

eFootball PES 2021 (mise à jour du modèle) – 15 septembre

Dog Duty – 17 septembre

Exp Parasite – 17 septembre

Pacer – 17 septembre

Champs de bataille de la WWE 2K – 18 septembre

Commandos 2 & Praetorians: HD Remaster Double Pack – 18 septembre

Crysis Remastered – 18 septembre

Déroulé! – 23 septembre

Going Under – 24 septembre

Little Big Workshop – 24 septembre

Tennis World Tour 2 – 24 septembre

Mafia: Definitive Edition – 25 septembre

Trollhunters: Defenders of Arcadia – 25 septembre

Port Royale 4 – 25 septembre

Projection: First Light – 29 septembre

Comme vous pouvez le voir, il existe des titres très intéressants qui feront sans aucun doute que nous n’aurons pas le temps de nous ennuyer en septembre. De Generation Xbox, nous vous dirons que nous pensons à la grande majorité des jeux de la liste, nous vous recommandons donc de faire attention.