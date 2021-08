Jouez à Tales of Arise pour vous-même sur PS5, démo PS4 la semaine prochaine

Bandai Namco offre aux fans la possibilité de mettre la main à l’heure avec Tales of Arise du mois prochain, car une démo gratuite est maintenant prévue sur le PlayStation Store la semaine prochaine. Disponible sur les plates-formes PS5 et PS4, le compte Twitter de la série le présente simplement comme une « démo de jeu gratuit », mais nous connaissons quelques détails supplémentaires.

Vous pourrez découvrir tout ce que Tales of Arise a à offrir tout au long du teaser jouable, y compris les batailles, les combats de boss, le camping, la cuisine, les sketchs et les quêtes secondaires. Tous les personnages seront également jouables dans la démo, qui sera mise en ligne sur le PS Store à partir du 18 août 2021. Le jeu lui-même arrivera ensuite sur PS5 et PS4 quelques semaines plus tard, le 10 septembre 2021. Bien que nous nous attendions à ce que l’offre de contenu soit différente, vous pouvez lire nos premières impressions d’une récente session pratique de Tales of Arise via le lien.

Jouerez-vous à cette démo avant sa sortie ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.