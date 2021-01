Jouez à la guerre pendant 16 heures: de ArmA à Squad, le phénomène des tireurs tactiques

La guerre change, même dans les jeux vidéo. Bien que l’industrie du jeu soit riche en productions de guerre, l’aspect le plus intéressant est que, grâce à l’interaction typique du jeu vidéo, la guerre – surtout contemporaine – est représentée, ou plutôt simulée, d’une manière très différente, selon le genre de jeu vidéo en question. Ensuite, il y a la guerre spectaculaire et pleine d’adrénaline des tireurs à la première personne au-delà de Call of Duty; il y a la guerre effrayante des jeux de puzzle de style Valiant Hearts; il y a la guerre lente et étudiée de stratèges comme Hearts of Iron IV. Et ce ne sont que très peu d’exemples pour comprendre la grande variété de jeux vidéo sur le thème de la guerre. Puis il y a un autre genre, celui de tireurs tactiques, qui gagne du terrain sur le marché actuel, malgré les piliers du genre, tels que Brothers in Arms, datant du début des années 2000.

Le phénomène des tireurs tactiques

La particularité des titres appartenant à ce type de jeu est la grande importance accordée réalisme tactique, qui ne doit pas être mal compris avec le réalisme historique. Cela signifie que l’objectif du jeu n’est pas le contexte – qui est souvent fictif – mais la remise d’armes, de véhicules et d’opérateurs militaires, qui répondent de manière réaliste aux commandes. Parmi les tireurs tactiques les plus connus, il y a la série ArmA, du studio tchèque Bohemia Interactive Studio. Déjà en 2009 ArmA II avait impressionné le public et les critiques pour l’influence de la météo sur les performances des joueurs: non seulement des cycles jour-nuit réalistes, mais aussi des conditions météorologiques changeantes qui modifient la visibilité de chaque joueur. Cette attention s’applique également aux armes, dont les projectiles ou missiles répondent à de réels effets balistiques. Le chapitre suivant, ArmA III (2013), conduit à un décor plus futuriste, avec une plus grande tension vers le réalisme, à tel point que lors de la phase d’inspection pour la reproduction du décor de jeu, deux membres de l’équipe ont été arrêtés à Lemnos par l’armée grecque sur des accusations d’espionnage. Le souci du réalisme qui caractérise les titres d’Arma fait qu’ils sont utilisés dans des simulations militaires.

Le cas de Squad

Parmi les tireurs tactiques les plus récents, on trouve Squad, un jeu multijoueur à la première personne développé par l’équipe canadienne Offworld Industries. Sorti sur Steam en septembre dernier, le jeu est de plus en plus acclamé par la communauté des fans. Dans ce cas également, les véhicules, les armes et les environnements réagissent de manière prudente et précise, selon le genre. Cependant, ce qui rend Squad particulièrement populaire, c’est l’importance de communications avec leurs pairs. Le jeu récompense en effet la collaboration entre les joueurs d’une faction. Ce n’est pas un hasard si Squad veut dire équipe et se présente sous forme de sous-titre « Communiquer. Coordonnées. Conquérir « , communiquer, coordonner, conquérir. En général, le titre Offworld Industries propose des matchs dans lesquels deux factions s’affrontent, pour un nombre total de 50 contre 50 joueurs. Chaque membre de l’équipe fait partie d’une classe spécifique, afin que chacun puisse apporter sa propre contribution à l’équipe.

Durée moyenne des tireurs tactiques

Au-delà du rendu réaliste, un autre aspect qui caractérise les tireurs tactiques est temps de jeu. Comme on peut facilement le comprendre, un seul match entre factions peut durer même des heures, étant donné le rôle central de la stratégie qui allonge le temps de résolution du combat par rapport aux tireurs traditionnels. Juste une recherche rapide sur HowLongToBeat, portail dédié à la longévité des différents jeux vidéo, pour voir que dans le cas de Squad la durée moyenne est 15 heures et demie. Ce n’est pas trop surprenant si vous pensez que le terrain de jeu est envahi par 100 joueurs qui s’affrontent, prêts à se tirer dessus en suivant les stratégies de l’équipe. Les chapitres ArmA ne sont pas non plus exemptés de cette durée. Il est vrai que les jeux de Bohemia Interactive Studio ont une seule campagne basée sur l’intelligence artificielle (IA) du jeu vidéo, ce qui limite les inconnues qui peuvent exister lorsqu’on joue avec de vraies personnes. Cependant, même dans ce cas, la durée unique des matchs peut atteindre plusieurs heures consécutives. Une formule de jeu qui ne fonctionnerait jamais dans d’autres titres à caractère de guerre, mais dans le cas des tireurs de guerre, elle est acceptée grâce à la rigueur réaliste de la simulation.

Comme dit au début, et comme souligné par Solid Snake dans Metal Gear Solid 4 (un autre titre qui s’intéresse à la guerre et à l’espionnage), « La guerre a changé », la guerre a changé. Les cas d’ArmA et du Squad plus récent démontrent l’expérimentation croissante dans le cas des simulations de guerre. Pour le moment le succès des tireurs tactiques est relégué au créneau des fans, malgré les vues sur les vidéos sur YouTube dédiées au jeu Offworld Industries montrent une large diffusion auprès d’un public plus varié et plus vaste.