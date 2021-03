Jouez à Hitman 3 gratuitement avec un pack de démarrage jusqu’à lundi

Ceux d’entre vous qui ont eu envie de jouer à Hitman 3 mais qui n’ont pas encore décidé de dépenser de l’argent ont de la chance. Le développeur IO Interactive propose un pack de démarrage gratuit sur le PlayStation Store à partir d’aujourd’hui jusqu’au lundi 5 avril 2021 qui vous donnera accès à la carte de Dubaï aux côtés de quelques autres endroits. Disponible sur PS5 et PS4, les lecteurs britanniques et européens peuvent commencer à télécharger la version d’essai ici, tandis que les utilisateurs américains peuvent utiliser ce lien. La bande-annonce détaille ce qui vous attend.

Tout d’abord, quiconque télécharge le pack de démarrage Hitman 3 aura accès au premier emplacement du jeu complet: Dubaï. Le billet de blog IO Interactive sur le sujet donne l’impression que vous serez en mesure de jouer à la mission principale associée à la carte, mais pas à son contenu environnant – Escalades et contrats, par exemple. En plus de cela, vous aurez également accès à l’installation ICA et à la mission d’ouverture de Hitman 2, intitulée Nightcall. « Infiltrez une maison de plage de luxe hautement sécurisée au cœur de la nuit et découvrez les secrets qui s’y cachent … » Tout XP et déblocages gagnés dans le cadre de l’essai gratuit seront transférés dans l’expérience complète de Hitman 3 si vous choisissez de l’acheter.

À l’époque où nous avons publié notre revue Hitman 3 PS5 en janvier, nous avons qualifié l’entrée finale de World of Assassination de «bac à sable furtif ultime». Louant ses bacs à sable ouverts et sa valeur de relecture illimitée, cela vaut la peine d’être vérifié. Et vous n’avez même pas à payer un centime pour le goûter. «Le processus consistant à déconcerter chaque niveau, à le déconstruire, puis à exécuter la course parfaite de Silent Assassin est l’un des plus amusants que vous puissiez avoir sur PS5 en ce moment – ne manquez pas ce tour de victoire de l’une des meilleures franchises du jeu.»

Allez-vous essayer Hitman 3 via cet essai gratuit? Faufilez-vous bien en vue dans les commentaires ci-dessous.