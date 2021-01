Jouez à Diablo Immortal sur Android: c’est ce dont vous avez besoin

Diable immortel C’est le premier jeu de la saga légendaire à atteindre exclusivement les appareils mobiles, et l’un des plus attendus depuis longtemps. Un titre qui toujours sans date de sortie fixe mais propose des détails depuis son annonce il y a près de deux ans. Le temps passe et certains utilisateurs ont encore des doutes sur comment jouer à Diablo Immortal sur Android.

Quels téléphones seront compatibles avec Diablo Immortal? Pour le moment, peu d’informations sont connues sur le jeu mobile de la célèbre saga Blizzard, donc la liste exacte des smartphones compatibles avec le titre n’est pas encore connue. Cependant, Diablo Immortal est connu pour sera disponible pour les appareils Android et iOS, donc pratiquement tous les utilisateurs devraient y avoir accès.

Nous vous recommandons | Ce sont les 6 classes de personnages que vous pouvez contrôler dans Diablo Immortal.

Espérons que tous o la grande majorité des téléphones phares modernes qui prennent en charge l’un ou l’autre de ces deux systèmes d’exploitation sont compatibles avec le jeu Blizzard. Afin de savoir si votre smartphone Android est compatible, vous pouvez toujours Rendez-vous sur le Google Play Store et voyez si vous pouvez vous préinscrire pour le jeu. Au cas où vous le pourriez, votre téléphone doit être compatible avec le jeu.

Diablo Immortal arrivera pour les appareils Android et iOS

Les utilisateurs d’IOS, quant à eux, devront attendre l’apparition d’une option officielle de démarrage ou de pré-inscription, qui pour le moment cette deuxième option n’est disponible que sur Android. Une autre des grandes inconnues est quand Diablo Immortal arrivera. Pour le moment, Blizzard n’a publié aucune information à ce sujet, mais j’espère que cela ne sera pas long à venir, car le jeu est disponible. se préinscrire.

Bien sûr, il pourrait également ne pas arriver dans un proche avenir, car étant un jeu mobile, il est possible que Blizzard besoin de plus de temps pour lancer Diablo Immortal complètement poli pour offrir la meilleure expérience possible aux joueurs. Le nouvel opus pour appareils mobiles de l’une des sagas de jeux vidéo les plus populaires invitera les utilisateurs à vivre une nouvelle histoire qui se déroule entre la fin de Diablo II: Lord of Destruction et le début de Diablo III.

