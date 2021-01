Jouez à Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 dans la nouvelle Tesla, Elon Musk le rend possible

Annoncé il y a un an Elon Musk sur, actuellement l’homme le plus riche du monde, qu’il The Witcher 3 peut être joué dans une Tesla vouloir faire. Maintenant, il a apparemment atteint son objectif et même plus: parce que le fondateur de Tesla n’a pas seulement The Witcher 3, mais aussi Cyberpunk 2077 dans son nouveau véhicule Tesla.

Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 dans Tesla

Le modèle bien équipé de la société américaine est le Tesla Plaid Model S, qui devrait officiellement être mis en vente le mois prochain.

En plus des jeux comme Cuphead et Stardew Valley Les passagers assis à l’arrière ou sur la banquette arrière peuvent même passer le temps sur de longs trajets avec des jeux comme « The Witcher 3 » et « Cyberpunk 2077 ». Elon Musk annonce cela dans les derniers tweets sur son compte:

Comment Cyberpunk 2077 peut-il fonctionner dans la Tesla? Certains vont maintenant (à juste titre) se demander comment «Cyberpunk 2077» peut fonctionner dans une voiture électrique, même si même les consoles load-gen s’effondrent sous la charge et les versions de la Xbox One et de la PS4 plein de problèmes de performances sont. Tout simplement: le Fonction Tesla Arcade A environ 10 téraflops de puissance de calcul et peut donc rivaliser avec les performances des consoles next-gen.

Encore: Jusqu’à présent, on ne sait pas quelle version de « Cyberpunk 2077 » utilise la fonction Tesla Arcade et si des problèmes similaires à ceux sur Xbox One et PS4 peuvent survenir. Cependant, les premiers correctifs et un plus gros patch pour le jeu du monde ouvert qui s’attaque aux erreurs et aux bogues.

Elon Musk et le monde du jeu

Musk est lui-même joueur passionné, comme un enfant lui-même Jeux vidéo programmés et était même sous la forme d’un œufs de Pâques immortalisé dans le nouveau jeu de projet de CD. On a longtemps soupçonné que c’était Musks Cybertruck ferait partie du jeu.