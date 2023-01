Joueur des Bengals taclé par Damar Hamlin: J’apprécie que sa famille « me soutienne »

Tee Higgins des Bengals de Cincinnati est soulagé d’apprendre que la sécurité des Buffalo Bills, Damar Hamlin, montre des signes de progression.

Hamlin a fait un arrêt cardiaque lors du match du lundi 2 janvier après avoir taclé le receveur Higgins. Le joueur de la NFL a été transporté à l’hôpital et était dans un état critique.

Le 5 janvier, les médecins du centre médical de l’Université de Cincinnati qui traitent Hamlin ont déclaré qu’il « commence à se réveiller » et qu’il continue de montrer « une amélioration substantielle ».

En entendant la dernière mise à jour, Higgins a exprimé son bonheur.

« J’ai eu des nouvelles ce matin et c’était un autre grand soulagement de ma poitrine et de savoir qu’il est réactif et que l’écriture est bonne », a déclaré Higgins, par affilié NBC WLWT. « Ce qui s’est passé était une tragédie et continuez simplement à prier, Dieu l’a. »

Le receveur large des Bengals de Cincinnati, Tee Higgins, quitte le terrain après un match de football de la NFL contre les Browns de Cleveland, le dimanche 11 décembre 2022, à Cincinnati. Émilee Chinn / AP

L’athlète a partagé que la mère de Hamlin lui avait envoyé un texto plus tôt dans la matinée avec la mise à jour et a dit qu’elle priait pour lui. Il a dit: « Cela m’a fait me sentir plus chez moi, je les apprécie et le fait qu’ils me soutiennent aussi, ça fait du bien. »

Higgins a ajouté que son coéquipier Tyler Boyd, qui est l’ami d’enfance de Hamlin, et sa propre mère l’ont gardé calme au milieu de la situation.

Boyd – qui a grandi avec Hamlin et joué dans la même organisation de jeunesse que lui – s’est également adressé aux journalistes le même jour en disant: «C’est l’un de mes amis proches, je voulais être là et le soutenir, je voulais être la famille la plus proche membre qu’il avait là parce que je savais qu’il ferait la même chose pour moi.

Les Bengals retourneront sur le terrain le dimanche 8 janvier, Higgins disant qu’il a l’intention de jouer.

« Parce que je sais qu’en fin de compte, je suis ici pour faire un travail et mes coéquipiers ont besoin de moi et j’ai aussi besoin de mes coéquipiers », a-t-il déclaré.

Lors de la conférence de presse du médecin, le Dr Timothy Pritts, chef de division de la chirurgie générale à l’Université de Cincinnati Health, a partagé que lorsque Hamlin s’est réveillé, il a demandé qui avait gagné le jeu, ce à quoi ils ont répondu: «Oui, Damar, tu as gagné. Tu as gagné le jeu de la vie.

Quand Higgins a entendu la question de Hamlin sur qui a gagné, il a dit: «J’ai eu un sourire sur mon visage quand j’ai entendu cela, parce que c’est quelque chose que je demanderais aussi et c’est ainsi que vous savez qu’il était enfermé.

« Il a définitivement gagné le jeu de la vie parce que c’était fou. »

Au cours d’une conférence de presse qui a également eu lieu le 5 janvier, le quart-arrière des Bills Josh Allen a déclaré que même s’il n’a pas contacté Higgins, il espère qu ‘«il a obtenu un soulagement aujourd’hui».

Il a également exhorté les gens à ne pas dire du mal de Higgins ou à ne pas l’attaquer en ligne.

« J’ai vu des trucs sur Twitter et les gens ne devraient pas l’attaquer du tout », a-t-il déclaré. « Et je suis content que la famille de Damar soit sortie et ait dit cela et j’espère qu’il a trouvé un certain soulagement aujourd’hui car encore une fois, c’est un jeu de football. »

Ajoutant: « J’espère qu’il ne s’en tient pas à lui car il n’y a rien d’autre qu’il aurait pu faire dans cette situation. »