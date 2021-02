Jouer avec Tifa dans Tekken 7 est possible grâce à ce mod pour PC

Un mod pour PC nous permet de jouer avec Tifa dans Tekken 7 en utilisant les mouvements et le style de combat du combattant Josie.

Tifa dans Tekken 7 Il ne serait pas le premier personnage invité de Final Fantasy au jeu vidéo Bandai Namco. Dans la deuxième saison, Noctis a été introduit via DLC, l’un des personnages les plus spectaculaires de l’équipe à voir et qui utilise toutes ses armes au combat. Faire passer Tifa à Tekken 7 est un rêve. Beaucoup le souhaitent avec l’annonce de Kazuma Kiryu. Si même Tifa frappe plus que tout autre personnage de Final Fantasy pour son style basé sur des « coups de poing » et des coups de pied.

Pour mettre ce personnage dans la version PC, ils ont dû faire des merveilles. Et soyez prudent, car le personnage qu’ils ont choisi comme base est qu’il semble être les mouvements de Tifa dans Final Fantasy VII Remake. Josie est celle qui a été choisie pour changer de look et nous proposer un mod qui plaira à beaucoup.

Si vous avez vu la vidéo, le mod de Tifa va au-delà de l’apparence du personnage. Josie a été utilisée comme base, mais dans plusieurs fragments, nous pouvons voir que son style a été changé. Je ne sais pas comment ils l’ont fait, mais il y a un moment où il utilise le style Muay Thai du grand Fahkumram, l’un de mes personnages préférés.

Pour rendre la vidéo encore plus « Final Fantasy », ils ne s’en tiennent pas seulement à l’apparence de Tifa. On voit que de nombreux autres personnages de Final Fantasy VII apparaissent sur la scène. Beaucoup d’entre eux sont des mods, bien que Barret soit Marduk avec un relooking. Si vous souhaitez télécharger le mod et l’essayer par curiosité, vous pouvez le faire à partir du lien suivant.