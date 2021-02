Jouer avec le pouvoir: la bande-annonce de l’histoire de Nintendo explore l’héritage durable de Nintendo

Le jeu avec le pouvoir: la bande-annonce de Nintendo Story est arrivé. Crackle se prépare à publier ses prochains docu-séries en 5 parties sur l’héritage durable de Nintendo le 1er mars. Peu de gens, en dehors des joueurs inconditionnels, savent que la société de jeux emblématique a commencé dans les années 1880 en tant que jeu de cartes japonais. Beaucoup de choses ont changé depuis, et Jouer avec le pouvoir tente de combler toutes ces lacunes, de la domination du monde du jeu dans les années 1980 à la chute à la troisième place au début des années 2000.

Jouer avec le pouvoir est raconté par Sean Astin et il présente de nouvelles interviews avec des dirigeants de jeux vidéo, ainsi que des fans de célébrités, dont Wil Wheaton. Comme le promet la bande-annonce, la série documentaire ne se concentrera pas uniquement sur les triomphes de Nintendo. Au lieu de cela, il examinera le nombre fou de poursuites judiciaires auxquelles la société a été confrontée au fil des ans, les monopoles et sa concurrence intense avec les autres grandes sociétés de jeux, comme Microsoft, Sony et Atari. Nintendo a apporté beaucoup de joie au monde, mais il y a de l’obscurité sous la surface.

Au milieu des années 1980, les jeux vidéo étaient souvent appelés jeux Nintendo. Peu importe d’où ils venaient ou qui les fabriquait, c’était juste la taille de Nintendo à l’époque. Pendant quelques années, ils ont dominé le marché et n’ont eu quasiment aucune concurrence, jusqu’à ce que SEGA propose des graphiques 16 bits sur la console Genesis. À partir de là, la guerre des consoles a commencé et pendant un certain temps, grâce à plusieurs franchises, Nintendo a pu rester à flot et continuer à dominer, même si cela a été de courte durée.

Microsoft a tenté de racheter Nintendo alors qu’ils développaient ce qui allait devenir la Xbox. L’argument était que le matériel de Nintendo était inférieur à ce qui se passait sur la route, bien que Nintendo ait ri de l’offre et soit resté seul, ce qui les a laissés dans la poussière alors que la Xbox et la PlayStation décollaient. Nintendo a opté pour des designs originaux et du matériel étrange pour ses consoles, qui comprenaient les systèmes GameCube et Wii souvent critiqués, tandis que PlayStation et Xbox sont allés avec les nouvelles tendances technologiques et ont laissé leurs conceptions pratiques.

Peu importe à quel point le matériel a été critiqué, Nintendo a toujours eu sa liste de franchises célèbres à tirer. Nouveau Super Mario Bros. Les jeux, ainsi que Zelda, Metroid, Animal Crossing, Super Smash Bros.et d’autres ont gardé l’entreprise aux yeux du public pendant des décennies, dépassant souvent ses concurrents en conséquence. Jouer avec le pouvoir vise à raconter toute cette histoire au cours de cinq épisodes. Heureusement, Crackle est un service gratuit, les fans de Nintendo n’auront donc pas à débourser d’argent supplémentaire sur un nouveau service de streaming pour voir la série documentaire, qui n’est qu’à quelques semaines de la première. En attendant, vous pouvez consulter la bande-annonce complète de Jouer avec le pouvoir: l’histoire de Nintendo au dessus.

Sujets: Nintendo, Jeux vidéo