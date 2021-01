Jouer à Resident Evil en tant que chasseur? Devenez une arme biologique via mod

Saviez-vous que vous Resident Evil pour la PlayStation peut également jouer du point de vue d’une bio-arme? Cela fonctionne et est extrêmement dérangeant.

Le moddeur Aydan a pris le vétéran et a échangé les données nécessaires pour que nous puissions devenir un chasseur.

Resident Evil: Mod fait de nous des chasseurs

En fait, ce ne sont pas seulement des changements visuels qui ont été apportés à Chris Redfield. La modification va encore plus loin. On peut même déterminer l’attaque du chasseur comme le « high slash » ou le « low slash ». Vous les équipez simplement comme un pistolet dans le menu pause.

À partir de là, les ennemis devraient également vous sembler familiers? Ce sont de vieilles connaissances avec lesquelles le Chasseur a encore un compte à rendre. Mais voyez par vous-même:

Quel visage inquiétant. Quand Chasseur à travers le manoir et innombrables Jills a coupé la tête. Habituellement, nous sommes toujours de l’autre côté, et si nous ne faisons pas attention, nous faisons déchiqueter la tête du chasseur comme Jill. Mais dans ce cas, vous pouvez également mettre la main – ou plutôt une griffe – et couper l’appareil de réflexion des gentils.

Et si vous voulez jouer à Resident Evil en tant que chasseur, ce n’est pas un problème. Rendez simplement visite à Aydan sur son compte Patreon. Le mod est maintenant en ligne. Il a enregistré le mod sur son compte Patreon. Cependant, vous devez fournir une assistance avant de pouvoir accéder aux données.

En plus du Hunter Mod, il a même ajouté d’autres mods tels que « Ada’s Mod for Resident Evil » à son compte. Cela devrait donc valoir la peine de jeter un coup d’œil.