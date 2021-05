Jouer à nouveau à Spider-Man est quelque chose qu’Andrew Garfield ne dira jamais jamais

Pourquoi devez-vous jouer avec nos cœurs ainsi, Andrew Garfield? Au cours de l’année écoulée, Internet a été en effervescence avec des rumeurs selon lesquelles le prochain Spider-Man: pas de retour à la maison pourrait voir Tom Holland faire équipe avec Tobey Maguire et Andrew Garfield en tant que Spider-Men de différentes réalités dans une aventure qui se déroule à travers le multivers. Il y a quelques jours, Garfield a insisté à plusieurs reprises et avec insistance sur le fait qu’il n’était pas dans le film. Mais maintenant, dans une autre interview, l’acteur a admis qu’il était possible qu’il enfile à nouveau le costume de super-héros palmé.

« J’ai entendu toutes les rumeurs sur tout et pour être franc, je pense que c’est une idée vraiment cool. Mais en tant que fan, juste en tant que fan pur, c’est une idée vraiment cool. Mais oui, comme je l’ai déjà dit, ce n’est pas quelque chose qui … Je déteste avoir la responsabilité de décevoir les gens. Ce n’est pas quelque chose qui m’a posé des questions ou quoi que ce soit de ce genre. Mais vous savez, ne dites jamais jamais. «

Le retour de Garfield a été particulièrement inquiétant lorsqu’il a été annoncé que Jamie Foxx reprendra son rôle d’Electro dans Spider-Man 3. Foxx a joué le méchant face à Spider-Man de Garfield dans L’incroyable Spider-Man 2, il est donc logique que ce dernier acteur rejoigne Foxx dans Spider-Man 3. Mais lorsque Garfield a été interrogé sur un éventuel camée il y a quelques jours, il a nié avec véhémence toute implication dans le projet.

« Il n’y a rien à ruiner mon frère! Je dois juste vous interrompre rapidement. Il n’y a rien à ruiner. Comme si c’est trop fou aussi. Mec, c’est f ****** hilarant pour moi parce que c’est comme … je J’ai ce compte Twitter et je vois combien de fois Spider-Man est à la mode et que ce sont les gens qui paniquent à propos de quelque chose et je suis juste comme … les gars, les gars les gars les gars aiment … parlez à tout le monde et dites comme, je vous recommande de vous détendre. Comme écouter, je ne peux parler pour rien d’autre que pour moi-même. Ils font peut-être quelque chose, mais je n’ai pas d’appel. «

Bien sûr, les rumeurs entourant le camée de Garfield dans Spider-Man 3 ne mourra pas complètement jusqu’à ce que le film soit littéralement sorti et que les fans puissent voir le produit fini par eux-mêmes. Mais entre-temps, Tom Holland a également insisté sur le fait que ni Garfield ni Maguire n’allaient apparaître dans le film, déclarant: « Ce serait incroyable s’ils l’étaient parce qu’ils [Marvel] Je ne me l’ai pas encore dit, et je suis Spider-Man et j’ai lu le script du début à la fin. Donc, ce serait un miracle s’ils avaient pu me cacher ça, mais pour le moment, il n’y a pas de camée des deux garçons. «

Donc, pas de multiples Spider-Men en direct dans un avenir proche, semble-t-il, autant que les fans aimeraient que la situation avec le robot de mur palmé soit différente. Réalisé par Jon Watts, Spider-Man: pas de retour à la maison stars Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori, Jamie Foxx, Alfred Molina et Benedict Cumberbatch. Le film arrive en salles le 17 décembre.

Sujets: Spider-Man 3 MCU, Spider-man