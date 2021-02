Jouer à la première personne à Valheim est désormais possible avec ce mod

Ce titre Vikings ajoute de nouvelles fonctionnalités grâce aux mods. L’un d’eux est de pouvoir jouer à la première personne à Valheim.

Valheim est en passe de devenir l’un des phénomènes du jeu vidéo de l’année. Il a déjà le focus médiatique et la fièvre de ses aventures Viking ne cesse de grandir. À tel point qu’il existe même des mods qui nous permettent de jouer première personne à Valheim.

Pas même un mois depuis sa mise en vente et a déjà dépassé les 3 millions de jeux vendus; et qu’il s’agit d’un jeu créé par seulement 5 développeurs.

Comme toujours quand il y a quelque chose de réussi, les mods semblent ajouter une certaine variété et originalité au contenu officiel. Et si le mouvement de votre personnage ne vous a pas convaincu, un mod est désormais disponible pour profiter de l’aventure à la première personne et se sentir comme d’authentiques Vikings.

Le jeu n’inclut pas la prise en charge des mods, mais les fans les créent quand même. La vérité est que, du moins pour l’instant, Valheim n’a pas de support officiel pour ce type de contenu, mais cela n’arrête pas les moddeurs, et nous en avons déjà vu plusieurs.

Il y en a car ils offrent une nouvelle vision du mode construction à celui-ci qui, presque comme s’il s’agissait de Skyrim, vous permettra de jouer à Valheim à la première personne. Une façon de rendre l’expérience plus immersive. Vous pouvez voir comment cela fonctionne dans la vidéo que nous vous laissons juste en dessous.

La première chose à noter est que ce mode de vue à la première personne pour Valheim est toujours en développement, il est donc normal que des problèmes apparaissent. Même ainsi, et avec si peu de temps, la vérité est que cela semble fonctionner parfaitement.

De cette façon, vous pouvez encore mieux apprécier les lieux et les beaux environnements du monde dans lesquels se déroule ce jeu dont tout le monde parle.

Même ainsi, il y a des choses à polir, comme le combat, qui ne semblent pas tout à fait exactes et, l’utilisation du combat, cache pratiquement toute la vision, étant difficile de savoir quelle est la prochaine étape à franchir.