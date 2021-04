Jouer à Fortnite et Rocket League fait de vous un meilleur chirurgien: l’étude

LES jeux vidéos ils peuvent souvent être considérés comme une distraction saine des soucis quotidiens – qu’il s’agisse d’études, de travail ou d’autres tâches. Selon une étude de l’Université d’Ottawa, cependant, ils peuvent également être très utiles pour affiner compétence et dextérité dans un domaine particulier: celui de opération. Dans une recherche publiée ces jours-ci dans la revue spécialisée Surgery, il a été mis en évidence que les étudiants qui se spécialisent dans cette branche de la médecine montrent une plus grande capacité à utiliser des outils s’ils ont un passé de joueur.

La recherche est le fruit du travail d’un étudiant en médecine de troisième année de l’Université d’Ottawa: nommé Les jeux vidéo peuvent-ils améliorer l’acquisition de compétences chirurgicales pour les étudiants en médecine? Une revue systématique, comme son titre l’indique, n’a pas été réalisée avec de nouvelles données, mais à travers un revue systématique de 16 études précédents réalisés sur 575 participants. Les conclusions étaient intéressantes: bien qu’il existe certaines spécialités qui ne sont pas influencées par l’utilisation de jeux vidéo, comme l’arthroscopie ou la bronchoscopie, dans d’autres procédures, avoir confiance et habileté avec le joypad et la souris peut être très utile – comme par exemple chirurgie robotique et laparoscopie.

Comment les compétences des étudiants s’améliorent

Dans le premier, les joueurs hardcore ont montré des scores plus élevés en rapidité d’exécutionefficacité du mouvement et performance générale; en laparoscopie, étudiants joueurs – ainsi que Efficacité et généralement de meilleures performances – ils ont montré plus force et précision par rapport à des collègues qui sont complètement privés de jeux vidéo. Il existe de nombreux facteurs pour améliorer les performances en chirurgie: de la nécessité de maintenir une concentration élevée pendant longtemps à la précision requise par certains mouvements, en passant par la nécessité de percevoir un environnement reproduit sur un écran bidimensionnel en trois dimensions – fondamental en chirurgie laparoscopique.

Les meilleurs jeux vidéo

Pour ces raisons, les jeux considérés comme les plus adaptés pour améliorer les compétences des futurs chirurgiens étaient Super Monkey Ball, Half Life, Rocket League et Underground. « Les jeux vidéo ne peuvent jamais remplacer la valeur d’une expérience à la première personne – a admis Gupta – mais ils ont du potentiel en tant qu’outil supplémentaire, surtout lorsqu’ils aident à reproduire des mouvements particuliers qui sont importants en chirurgie ». En général, cependant, tous les jeux vidéo cachent en eux un certain potentiel améliorer la coordination entre ce que voit l’œil et les mouvements précis de la main: «Même des jeux comme Fortnite peuvent aider», puisque la compétitivité qui les anime recrée chez les joueurs «une forte composante motivationnelle» même dans un contexte où les enjeux ne sont pas c’est le vie d’un patient.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂