Joshua Jackson veut se libérer de ses personnages sombres à l’écran

Josué Jackson aspire à un nettoyant pour le palais émotionnel. Au cours des trois dernières années, l’acteur polyvalent a traversé une série de personnages intenses. Chacun d’eux incarne tout, de l’agitation de la vie domestique d’un homme aux tueurs effrayants. Jackson a réussi de manière impressionnante à garder son public au bord de ses sièges tout en interprétant le mélange de rôles.





L’une de ses représentations récentes est Dan Gallagher dans l’adaptation de la série Paramount + du film classique de 1987, Attraction fatale. Ce rôle, qui a été à l’origine donné vie au légendaire Michael Douglas, voit Jackson jouer un adultère et un meurtrier accusé. En plus de cela, son rôle de mari et de père aux prises avec le chaos domestique dans Little Fires Everywhere, et de chirurgien sinistre dans Dr. Death, a ajouté à une lourde charge de travail émotionnelle pour l’acteur.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

L’acteur a partagé lors d’une interview avec THR.

« Je ne sais pas ce qui m’arrive. Je tourne une romance en ce moment ; J’avais besoin d’une histoire d’amour après [Dr. Death‘s] Christopher Duntsch et Fatal Attraction. J’avais besoin de me tenir la main et de faire les yeux doux à quelqu’un.

Trempé dans l’ombre de ces personnages sombres, Jackson a hâte d’embrasser la lumière. Avec un sens de la plaisanterie, il a exprimé sa confusion sur les personnages qu’il a joués récemment et a souligné son besoin de faire une pause. Il aspire à un personnage qui lui permette de se tenir la main et d’échanger des regards tendres, un contraste frappant avec les rôles sinistres et troublants qui ont récemment fait partie de son répertoire artistique.





L’incursion sincère de Jackson dans la romance

La BM

Et donc, en tant qu’homme à la recherche de romance, à la fois à l’écran et dans son âme, Jackson s’est lancé dans une nouvelle aventure. Il s’est retrouvé à partager l’écran avec la talentueuse Lauren Ridloff dans une série dramatique romantique produite par Starz. Le projet n’a pas encore reçu son titre officiel. Jackson produira également la création de la célèbre Ava DuVernay.

Cependant, cette entreprise réconfortante a temporairement fait une pause en raison de la grève des scénaristes, après avoir commencé le tournage en mars et s’être arrêté à la mi-mai. La série promet une histoire d’amour captivante entre deux opposés polaires dont les mondes se heurtent dans une romance éclair qui secoue le sol sous leurs pieds mais aussi la vie de ceux qui les entourent.

Le désir de Jackson pour un rôle plus léger est également profondément personnel. Il reconnaît que jouer des personnages sombres, en particulier des pères, l’a affecté émotionnellement. C’est notamment parce que Jackson, lui-même père d’une fille de trois ans, trouve que ses expériences personnelles et ses émotions en tant que parent ont rendu ces rôles plus intenses et percutants. Ce contexte réel a ajouté des couches de complexité à sa représentation des pères dans des circonstances difficiles.

Joshua Jackson se trouve maintenant à la croisée des chemins. Son parcours artistique a récemment été chargé de personnages sombres et intenses. Maintenant, cela le laissait désirer la tendresse et la chaleur de la romance. Les aspirations de l’acteur polyvalent, n’est pas seulement professionnel. C’est aussi personnel car parfois, ses rôles reflètent l’intensité des émotions de la vie réelle. La série à venir n’est pas seulement un départ des rôles récents de l’acteur. C’est aussi un répit bien mérité pour son âme.