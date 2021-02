«We Both Know» a depuis été remplacé par une nouvelle chanson solo de Joshua Bassett intitulée «Telling Myself».

Les fans de Joshua Bassett ont remarqué qu’il avait retiré son duo très attendu de Sabrina Carpenter de son prochain EP.

En janvier, Joshua Bassett a fait la une des journaux après que les fans ont déduit que le single à succès d’Olivia Rodrigo, « Drivers License », avait peut-être été inspiré par sa rupture avec son High School Musical: The Musical: La série co-star et datant de Sabrina Carpenter. Depuis lors, Joshua et Sabrina ont sorti leurs propres singles, de nombreux fans les connectant au prétendu triangle amoureux entre les trois stars de Disney.

Joshua a également tease un duo avec Sabrina appelé « We Both Know », mais il semble maintenant que la collaboration ait pu être abandonnée.

Joshua Bassett supprime le duo de Sabrina Carpenter We Both Know de l'EP.

Le 12 mars, Joshua devrait sortir son premier EP éponyme. Le projet contient les singles «Lie Lie Lie» et «Only a Matter of Time», ainsi que quatre nouvelles chansons. La tracklist originale de l’EP, qui est apparue sur son site Web et ses services de streaming, comprenait « We Both Know », un duo avec sa petite amie supposée Sabrina Carpenter. Cependant, ce n’est plus là.

Samedi 20 février, Joshua a publié la nouvelle tracklist d’EP sur les réseaux sociaux et «We Both Know» a été remplacé par une chanson solo intitulée «Telling Myself». En conséquence, les fans ont commencé à spéculer sur les raisons pour lesquelles il ne sort plus. Certaines personnes pensent que Sabrina et Joshua auraient pu rompre. D’autres pensent que c’est pour éviter toute haine des fans d’Olivia Rodrigo.

La collaboration de Sabrina Carpenter avec Joshua Bassett « We Both Know » a été supprimée de la tracklist de son EP et remplacée par une autre chanson. pic.twitter.com/8bPvQCdWAG – SabrinaUpdates (@charts_sabrina) 18 février 2021

wtf Joshua a-t-il vraiment dû supprimer, nous le savons tous les deux à cause de la haine? sabrina était tellement excitée par cette chanson – alessia – STREAM SKIN (@folklorelennon) 18 février 2021

Je ne sais pas pourquoi nous savons tous les deux qu’il a été retiré de l’épisode de Joshua, et je ne vais pas le lire. Cependant Sabrina a dit que c’était une chanson très chère à son cœur. J’espère que la décision de le supprimer a pris en compte les sentiments de Sabrina. À tout le moins une décision mutuelle. – allistars (@suemeatabadtime) 18 février 2021

ils ont retiré We Both Know de l’EP de Joshua sachant le drame que cela provoquerait, prouvant une fois de plus que Sabrina et même Joshua (hein) ne se sont jamais vraiment souciés de ce « drame » qu’olivia et olivia stans ont créé en premier lieu. – Samantha PIRE COMPORTEMENT (@dangerouslysab) 18 février 2021

SABRINA CARPENTER ET JOSHUA BASSETT SE RANGENT?!?! (désolé je suis curieux de m’en remettre) – un * ie 🗑 (@folkmilf) 18 février 2021

Parlant de la chanson précédemment, Sabrina a déclaré à Radio.com: « Je ne peux pas en dire trop et c’est sur son projet, alors je ne veux pas en dire trop que je ne peux pas dire mais c’est une collaboration très chère à mon cœur et je suis très enthousiaste. »

Joshua a également dit à Febre Teen qu’il avait en fait rencontré Sabrina après lui avoir envoyé un message sur sa participation à la chanson sur Instagram.

Joshua a déclaré: « Je lui ai envoyé un message rapide et je me suis dit: ‘Hé, je pense que vous êtes vraiment génial et j’ai cette chanson sur laquelle je pense que vous sonneriez bien, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Et elle a répondu dix minutes plus tard , m’a donné son numéro et je lui ai envoyé la chanson. Heureusement, elle a aimé ça alors nous nous sommes réunis en studio et c’était juste une explosion à faire. «

Dans l’état actuel des choses, ni Sabrina ni Joshua n’ont expliqué pourquoi la chanson ne faisait plus partie de l’EP. Nous vous tiendrons au courant de toutes les mises à jour.

Qu’en penses-tu? Aviez-vous hâte de voir le duo?

