Joshua Bassett parle de sa sexualité : « Je suis heureux de faire partie de la communauté LGBTQ+ »

Joshua Bassett, qui incarne Ricky dans « High School Musical: The Musical: The Series », a parlé franchement de sa sexualité dans une récente interview avec GQ.

« Je suis heureux de faire partie de la communauté LGBTQ+ parce qu’ils embrassent tout », a-t-il déclaré. « Ne laissez personne vous dire que l’amour n’est pas l’amour. Ce sont probablement eux qui en ont le plus besoin.

Bassett, 20 ans, a fait allusion à sa sexualité dans un segment vidéo le mois dernier avec Clevver News, dans lequel il a qualifié Harry Styles de « chaud » et de « charmant » et a déclaré: « Je suppose que c’est aussi ma vidéo de sortie. »

Il n’était pas clair s’il plaisantait à l’époque, mais Bassett a précisé à GQ qu’il « ne plaisantait pas ».

Il a également déclaré qu’il n’était pas pressé de s’étiqueter.

« Il y a plein de lettres dans l’alphabet… Pourquoi s’embêter à se précipiter pour conclure ? » il a dit. « Parfois, votre lettre change, parfois vous en essayez une autre, d’autres fois vous réalisez que vous n’êtes pas ce que vous pensiez être, ou peut-être que vous l’avez toujours su. Tout cela peut être vrai.

Bassett est co-vedette dans « High School Musical: The Musical: The Series » depuis 2019. Disney+

La star de Disney + a également parlé de sa co-star de « High School Musical », Olivia Rodrigo, avec qui il aurait fréquenté à un moment donné. De nombreux fans pensent que le single à succès de Rodrigo, « Drivers License », était à propos de leur rupture.

Certains fans ont spéculé sur une relation entre Bassett et sa co-star, Olivia Rodrigo. Kevin Winter / Getty Images

Bien qu’il n’ait confirmé ou nié aucun détail, Bassett a reproché aux médias de se concentrer autant sur ses rumeurs de relations avec Rodrigo et sa collègue star de Disney, Sabrina Carpenter.

« (Tout le monde) me pose des questions sur Sabrina (Carpenter) et Olivia », a-t-il déclaré. « Pourquoi ne nous concentrons-nous pas sur ces femmes pour ce qu’elles sont ? Concentrons-nous sur l’art qu’elles créent et à quel point elles sont formidables au lieu de leur relation avec un garçon. »

Il a également apparemment eu les larmes aux yeux en parlant de ses espoirs que « cette génération puisse se sentir à l’aise, confiante et en sécurité pour parler de sexualité sans avoir besoin d’être une boîte et sans avoir besoin de tout comprendre ».

« Cela me rend émotif », a-t-il déclaré. « Je n’avais pas nécessairement ça quand j’étais plus jeune. Je n’avais pas de moi dire des trucs comme ça.

« Je suis très en paix », a-t-il ajouté. « Je célèbre la fierté tout au long du mois. »