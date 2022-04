Josh Radnor revient à la télévision avec la série Fleishman Is In Trouble

L’un des acteurs les plus reconnus du monde des séries reviendra sur le petit écran. Josh Radnorqui a joué le malade d’amour Ted Mosby dans »Comment j’ai rencontré votre mère », agira dans la série de »Fleishman est en difficulté », où il aura un rôle récurrent aux côtés de l’actrice Lizzy Caplan. Avant de signaler Radnor, la série avait déjà confirmé qu’elle aurait Jesse Eisenberg, Claire Danes et Adam Brody dans son casting.

La nouvelle émission est basée sur un roman du même nom de 2019 créé par Taffy Bordesser-Akner et raconte l’histoire d’un homme de 41 ans récemment divorcé nommé Toby Fleishman, alors qu’il tente de retrouver l’amour sur une application de rencontres. Toby est laissé par sa femme Rachel, qui a quitté leur maison, le laissant avec deux enfants. Bien que Rachel ait un travail réussi en tant qu’agent de talent, elle reste avec le traumatisme de son passé et son récent divorce qui a duré plus de 15 ans.

Radnor jouera le rôle d’Adam, le mari de Libby, qui sera l’un des personnages principaux de la série. Depuis » How I Met Your Mother », Radnor a gagné en popularité auprès du public, son personnage de Ted Mosby étant l’un des plus attachants à la télévision. L’acteur a participé à Broadway à l’adaptation de »The Graduate » aux côtés d’Alicia Silverstone en 2002.

De même, Radnor a été réalisateur et scénariste de son film »heureux merci encore s’il vous plait », une comédie dramatique qui a été créée en 2010. D’autre part, en 2021, l’acteur s’est aventuré dans le monde de la musique avec son EP, »Un de plus alors je te laisserai partir ».

Parmi les autres talents d’acteur qui apparaîtront dans la série figurent Ralph Adriel Johnson, Brain Miskell, Michael Gaston, Maxim Jasper Swinton, Meara Mahoney Gross et Joy Suprano, qui jouera un rôle récurrent. La série sera écrite par Brodesser-Akner. Il devrait produire la série aux côtés de Sarah Timberman, Carly Beverly, Susannah Grant, Jonathan Dayton et Valerie Faris.