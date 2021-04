Josh Radnor reconnaît sa haine pour la fin de How I Met Your Mother

« How I Met Your Mother » était autrefois l’une des productions les plus populaires parmi les fans de comédies télévisées, bien que ses derniers épisodes (en particulier la fin définitive de la série), aient présenté l’un des plus controversés, controversés et dans certains cas détestés de la récente mémoire de télévision.

Josh Radnor, le principal protagoniste de la série, a partagé sa théorie concernant la haine reçue dans son dernier épisode, laissant entendre qu’il est plus facile de la détester car elle ne s’est pas terminée de la manière attendue par les fans au lieu d’être triste à la fin. de sa série préférée.

« How I Met Your Mother » a été diffusé entre 2005 et 2014. Au cours de ses neuf saisons, Radnor a incarné Ted Mosby, un homme qui, à l’avenir, raconte à ses enfants les mésaventures avec ses amis et les événements qui l’ont amené à rencontrer la mère. de ceux-ci.

La controverse est que la femme de Mosby était morte tout ce temps et les enfants ont interprété l’histoire comme un moyen de leur dire qu’il était amoureux de tante Robin, joué par Cobie Smulders, le protagoniste rentrant chez lui pour demander une nouvelle chance.

Cela n’a pas seulement été interprété comme une rupture totale avec le concept de la série, mais détruit également la relation du personnage de Smulders avec Barney (Neil Patrick Harris), qui a été construit au cours de ses dernières saisons et qui avait été très apprécié parmi les Ventilateurs.

«La colère est plus facile que le chagrin. Les gens préféraient être en colère plutôt que tristes. Ils étaient tristes que leur émission préférée se termine, et on leur a dit que cela ne finirait pas comme ils le souhaitaient », a déclaré Radnor à Comicbook.

L’acteur suggère qu’au lieu d’accepter la tristesse de la fin de la série, qui a également été abordée par Carter Bays et Craig Thomas, les créateurs de la série, tous les fans n’étaient pas prêts à y faire face de la même manière. Ce serait sans aucun doute une situation que ces dernières années nous avons vue se répéter avec « Game of Thrones », « Arrow » ou « Gotham ».

Un autre facteur qui pourrait influencer la haine reçue à la fin était le personnage de la mère, Tracy, qui, sous l’interprétation de Cristin Milioti, a gagné le cœur des fans pour sa personnalité douce et gentille, ce qui a rendu sa mort quelque chose de plus difficile à traiter.