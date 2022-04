Josh Peck révèle que le salaire de Drake et Josh n’était « pas suffisant pour vous préparer à la vie »

Il a dit: « Je pense que c’est assez public que si vous étiez dans une émission comme Deux hommes et demi ou alors Famille moderneet vous étiez le gamin d’un énorme réseau, une émission syndiquée, on pourrait faire valoir que vous auriez assez d’argent pour durer le reste de votre vie. »

« Et une grande partie, nous avons vécu, et je ne vais pas me vanter. Ma mère et moi avions une BMW série cinq d’occasion. Nous vivions dans un appartement de deux chambres avec des commodités… Nous vivions une vie très bourgeoise. «