Josh Norman teste positif pour COVID-19

Josh Norman a été testé positif au COVID-19

Le demi de coin des Buffalo Bills, Josh Norman, a été testé positif au COVID-19, le forçant à rater le match de dimanche avec les Cardinals de l’Arizona. Ethan Miller / Getty Images En plus de Norman, l’ailier serré Tyler Kroft, le demi de coin Levi Wallace et le gardien Dean Marlowe seront tous empêchés de participer cette semaine, conformément au protocole COVID-19 de la ligue. Les trois joueurs étaient en contact avec Norman après avoir contracté le virus. Les quatre joueurs manquants affecteront sans aucun doute les Bills, qui cherchent à consolider leur place au sommet de l’AFC Est dans ce qui est l’un de leurs affrontements les plus difficiles de la saison. Les Cardinals, à 5-3, menés par Kyler Murray, seront un adversaire difficile. Le match des Bills and Cardinals débutera dimanche à 16h05. COVID-19 a joué un impact majeur sur la disponibilité des acteurs clés tout au long de la saison. Le quart Ben Roethlisberger des Steelers de Pittsburgh a été placé sur la liste de réserve du COVID-19 plus tôt cette semaine, mais a été autorisé samedi à participer au match de dimanche contre les Bengals. « Je me sens bien », a déclaré Roethlisberger aux journalistes samedi. «Mon corps a apprécié la semaine de congé; mon esprit d’enseignement de la prématernelle n’a pas apprécié la semaine de congé. C’était amusant d’être à la maison, mais les gars me manquent vraiment. [Via]