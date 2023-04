Josh Hall fête ses 2 ans avec Christina Hall dans un teasing post : « Combien de temps celui-ci va-t-il durer ? »

Le couple de puissance immobilière Josh Hall et Christina Hall fêtent leurs deux ans ensemble.

L’agent immobilier Josh Hall a posté une jolie photo avec la star de HGTV, la serrant dans ses bras sur la plage avec l’emplacement défini comme « Good Vibes Only ».

« ‘Combien de temps cela va-t-il durer?' », a-t-il légendé le message d’anniversaire.

Sa femme a commenté en réponse, « Mieux vaut être ♾️ », accompagné de points d’exclamation et d’un emoji en forme de cœur.

La star de « Christina on the Coast » a également partagé une photo d’eux ensemble sur la plage, écrivant « N’oubliez jamais de célébrer les victoires », avec un emoji en forme de cœur.

Le couple s’est marié en avril 2022, marquant le troisième mariage de Christina Hall. Leur union est intervenue un an et demi après que Christina Hall a annoncé son divorce avec l’animateur de télévision britannique Ant Anstead.

Christina Hall et Anstead partagent leur fils Hudson. L’agent immobilier et son premier mari, Tarek El Moussa, sont les parents d’une fille Taylor et d’un fils Brayden.

Josh Hall a expliqué qu’il était le beau-père de trois enfants, écrivant dans un joli post Instagram que même s’il savait que ce ne serait pas facile, il était sûr que Christina Hall « en valait la peine ».

« Je ne suis pas le père biologique de ces enfants, ils en ont », a-t-il écrit dans la légende du post d’avril 2022. « Ce que je serai est le meilleur exemple d’un être humain de qualité, montrez-leur toujours comment traiter leur mère avec respect. et les soutenir de toutes les manières possibles pendant leur développement. »

Josh Hall avec Christina Hall et ses trois enfants. Jon Kopaloff / Getty Images pour Feld Entertainm

Tout au long de sa relation avec Josh Hall, Christina Hall a documenté leur amour sur les réseaux sociaux. Les deux se sont rencontrés et ont commencé à sortir ensemble au printemps 2021 et ont ressenti une connexion instantanée, a-t-elle déclaré.

«Lorsque nous nous sommes rencontrés au printemps dernier, les synchronicités nous ont frappés si fort et si vite qu’elles étaient impossibles à ignorer», a-t-elle écrit sur Instagram en juillet 2021. «Je me suis immédiatement sentie folle protectrice envers lui et je voulais le garder pour moi et apprendre à connaître avant que la tornade (l’attention des médias) ne frappe.

Deux mois après avoir rendu public leur relation, les deux se sont fiancés.

En septembre 2022, cinq mois après s’être mariés, le couple a échangé ses vœux à Hawaï. Dans une publication Instagram, Christina Hall a qualifié les noces de « nuit incroyable remplie d’amour ».

« Tout dans la vie m’a amené là où je suis en ce moment, c’est exactement là où je veux être », a-t-elle écrit. « Mon homme de rêve sur l’île la plus rêveuse. Maui occupe une place spéciale dans mon cœur.