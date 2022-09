Josh Gad explique pourquoi le spin-off de La Belle et la Bête n’a pas avancé

La série dérivée Beauty and the Beast, centrée sur Gaston, a été retirée du radar de Disney plus tôt cette année, et Josh Gad a expliqué pourquoi.

Après avoir été suspendu pour une durée indéterminée plus tôt cette année, on a peu parlé de Disney’s La belle et la Bête série dérivée Petite ville, qui aurait vu Luke Evans et Josh Gad reprendre respectivement leurs rôles de Gaston et LeFou. Après avoir fait leur première apparition dans le remake en direct du classique de Disney de 1991, l’énorme popularité du film a vu un spin-off annoncé peu de temps après, mais comme Gad l’a récemment expliqué à Collisionneur, il semble que l’ambition de l’émission dérivée ait peut-être été sa chute. Il a dit:

« Je pense que Luke [Evans] et je suis toujours très intéressé par l’histoire. Il y avait des éléments qui étaient vraiment, vraiment époustouflants et vraiment brillants. C’est cette bénédiction et cette malédiction, quand vous faites quelque chose d’aussi grand et aussi ambitieux qu’une préquelle de La Belle et la Bête, et que vous jouez avec les joyaux de la couronne, ça va être une entreprise coûteuse. En termes d’ambition et de portée, et en essayant de le marier à l’un des films les plus chers de la bibliothèque Disney, son ambition s’est enfuie avec lui. Il existe des moyens de raconter cette histoire et de tenir la promesse de ce qu’elle peut être, mais aussi de le faire d’une manière qui ne fera pas sauter la banque. En fin de compte, je pense que ce sera la voie à suivre. J’espère que nous arriverons à le faire. Je sais que nous sommes toujours très intéressés. Il y a des trucs incroyables qu’Adam [Horowitz] et Eddy [Kitsis] a fait, et qu’Alan Menken a fait, que j’espère que le public pourra voir et entendre, un jour.

Disney peut avoir de l’argent, mais veut toujours un retour sur celui-ci

Bien que l’on puisse affirmer que The Walt Disney Company a une assez grosse somme d’argent dans laquelle puiser en ce qui concerne les films et les émissions de télévision, mais comme l’a suggéré Gad, le fait que tout spin-off lié à Disney + d’un film d’action en direct devrait être vu pour correspondre aux visuels du film qui est venu en premier n’est pas toujours quelque chose qui fonctionne tout à fait de cette façon. Récemment, les fans de Marvel ont appelé les effets CGI dans certaines des émissions Disney +, y compris la récente sortie She-Hulk : avocate. Alors qu’une série se concentrant sur les aventures de Gaston et de son acolyte n’aurait probablement pas le même niveau d’exigence CGI, il est clair que Disney ne voudra peut-être pas dépenser autant d’argent pour une émission qui pourrait être aimée ou ignorée. sur sa plateforme de streaming.





Les dépenses extravagantes sur les plateformes de streaming sont devenues une norme récemment, Netflix ayant dépensé 30 millions de dollars par épisode pour la dernière saison de Choses étrangeset d’Amazon Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir série ayant un budget encore plus épique, mais cela n’a pas toujours bien fonctionné. Au cours des derniers mois, de nombreux studios ont été vus réduire leurs habitudes de dépenses après de gros ratés financiers au cours des dernières années. Que nous arrivions à voir Petite Ville arriver à Disney + dans le futur dépend apparemment entièrement de Disney, mais avec autant de franchises à leur disposition, les fans ne devraient peut-être pas s’attendre à des nouvelles à ce sujet dans un proche avenir.