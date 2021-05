Josh Duggar demande au tribunal de le libérer sous caution dans une affaire de pornographie juvénile

L’ancienne star de télé-réalité Josh Duggar de «19 Kids and Counting» de TLC, demande à un juge de le libérer sous caution après avoir été inculpé par mise en accusation en Arkansas pour réception et possession de pornographie juvénile.

Dans des documents judiciaires déposés mardi, l’homme de 33 ans a fait valoir qu’il ne présentait pas de risque de fuite et qu’il devrait être autorisé à rentrer chez lui auprès de sa femme enceinte Anna et de leurs six enfants ou chez un tiers gardien sans enfant mineur.

Dans le dossier de mardi, Duggar a affirmé qu’il coopérait à l’enquête depuis novembre 2019, lorsque son bureau avait été fouillé et s’était rendu à la demande. Il a également fait valoir qu’il n’avait aucune condamnation pénale antérieure.

L’ancienne personnalité de la télévision sur « 19 Kids And Counting » Josh Duggar pose pour une photo de réservation après son arrestation le 29 avril 2021 à Fayetteville, Arkansas. Bureau du shérif du comté de Washington

«La Cour devrait conclure que la décision du Gouvernement de ne même pas inculper Duggar jusqu’à 17 mois après l’exécution de la perquisition – 17 mois au cours desquels Duggar s’est pleinement conformé à la loi, a maintenu un dialogue ouvert avec le Gouvernement par l’intermédiaire d’un conseiller juridique et a continué à soutenir sa famille. grâce à un emploi légal – démontre sans ambiguïté que Duggar ne présente aucun risque de fuite ou de danger pour la communauté », ont soutenu ses avocats dans le dossier de mardi.

Son équipe juridique a également fait valoir qu’il était moins susceptible de présenter un risque de fuite en raison de sa renommée de star de télé-réalité.

« Duggar a un visage largement reconnaissable et a passé la majeure partie de sa vie sous les projecteurs du public – faisant craindre qu’il ne soit un risque de fuite d’autant plus injustifié », a déclaré son équipe.

La semaine dernière, le bureau du procureur des États-Unis du district ouest de l’Arkansas a écrit dans un communiqué que Duggar « aurait utilisé Internet pour télécharger du matériel d’abus sexuels sur des enfants ». Le communiqué indiquait que « Duggar aurait possédé ce matériel, dont certains dépeignent des abus sexuels sur des enfants de moins de 12 ans, en mai 2019 ».

S’il est reconnu coupable, Duggar risque jusqu’à 20 ans d’emprisonnement et des amendes allant jusqu’à 250 000 € pour chaque chef d’accusation.

Sa prochaine audience aura lieu le 5 mai.

«19 Kids and Counting» jusqu’à ce qu’il soit retiré du réseau en 2015 suite à des révélations, Josh Duggar avait agressé quatre de ses sœurs et une baby-sitter. Ses parents ont dit qu’il avait avoué les caresses et s’était excusé.

Josh Duggar prend la parole lors de la 42e Conférence annuelle d’action politique conservatrice (CPAC) au Gaylord National Resort Hotel and Convention Center le 28 février 2015 à National Harbour, Maryland. Kris Connor / Getty Images

«Il y a douze ans, en tant que jeune adolescent, j’ai agi de manière inexcusable, ce pour quoi je suis extrêmement désolé et profondément regretté. J’ai blessé d’autres personnes, y compris ma famille et mes amis proches », a déclaré Josh dans un communiqué de mai 2015.

Plus tard cette année-là, Duggar s’est excusé pour une dépendance à la pornographie et pour avoir trompé sa femme, Anna, après avoir été découvert, il avait un compte Ashley Madison, ce qui facilite les relations extraconjugales.

Plus tard, il s’est excusé et s’est inscrit dans un centre de réadaptation.

