Josh Brolin révèle pourquoi il voulait jouer Thanos dans l’univers cinématographique Marvel

Josh Brolin n’est pas seulement un acteur avec de nombreux crédits à son actif, mais il est également l’un de ces rares acteurs à avoir joué deux rôles de premier plan différents dans les films Marvel. Il a joué le câble dans Deadpool 2 entre ses passages se trouve le Mad Titan Thanos dans le MCU, et il a repris son rôle de Vengeurs‘ antagoniste dans le dernier épisode de Et si… de Marvel ? séries. Dans l’épisode, qui présentait également la dernière représentation de Chadwick Boseman dans le rôle de T’Challa, la Black Panther devenait Star-Lord et donnait à Thanos un tout nouveau rôle dans le merveille monde. Compte tenu de sa mission infernale de supprimer la moitié de l’humanité de l’existence dans la chronologie principale de Marvel, son Et qu’est-ce qui se passerait si…? l’apparence était quelque chose d’un peu plus amusant, et cela a permis à Brolin de parler à ACE Universe de ce qui l’a réellement poussé dans le rôle en premier lieu.

« Quand j’ai dit oui à Thanos, vous savez, ils m’avaient donné une grande Bible et m’avaient vraiment parlé, mais ce n’était pas pour vous, un rôle énorme dans deux films finaux d’une décennie. envergure. C’était plus un caméo. Donc, ce n’était jamais la taille du rôle qui était comme oh je veux faire ça parce que ça va me pousser plus loin dans cette célébrité ou célébrité ou autre. C’était comme quoi Le rôle, ce n’est pas celui des Avengers, c’est l’ennemi juré de tous les Avengers », a déclaré Brolin.

Ce n’est pas la première fois que Josh Brolin s’exprime sur ce qui l’a conduit au rôle, après avoir déclaré : « J’ai refusé pas mal de choses et encore une fois, les gens étaient comme de l’argent ! Quand j’ai dit oui aux Avengers, c’était une petite chose. C’était fondamentalement un caméo, donc il n’y avait pas beaucoup d’argent impliqué, donc ce n’était pas la raison. Mais quand ils m’ont joué, ils m’ont donné une grande bible. Je J’ai adoré que c’était tout [of them]. Si cela avait été l’un des Avengers – et je ne le pense pas, je n’aurais probablement pas dû le dire mais je vais juste le dire – je ne l’aurais probablement pas fait. Mais le fait que c’était tous les Avengers contre ce type. J’ai aimé cet aspect. »

Ainsi que son apparition dans Et qu’est-ce qui se passerait si…?, Brolin sera vu aux côtés d’un de ses nombreux Vengeurs adversaires lorsqu’il apparaît dans la nouvelle version de Dune, qui met également en vedette Gardiens de la Galaxie l’acteur Dave Bautista dans sa distribution de stars, qui comprend également Homme araignée l’actrice Zendaya et Oscar Isaac qui seront bientôt vus dans la série Disney+ Chevalier de la lune. Avec autant d’acteurs apparus dans le MCU à ce jour, il est difficile pour un acteur de faire un film autre que Marvel sans tomber sur quelqu’un avec qui il a déjà travaillé MCU projet ou un autre, et avec tant d’autres acteurs qui se joindront l’année prochaine, l’industrie devient rapidement une grande famille Marvel.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? publie actuellement de nouveaux épisodes chaque semaine sur Disney +, tandis que Dune est actuellement prévu pour une sortie le 22 octobre dans les salles et sur HBO Max. Découvrez l’intégralité de l’interview à ACE Universe.

