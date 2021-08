Josh Brolin qualifie « Dune » de « chef-d’œuvre cinématographique »

L’attente de l’arrivée de « Dune » dans les cinémas et au catalogue de HBO Max (aux États-Unis) est de plus en plus courte, et l’acteur Josh Brolin, qui a déjà travaillé avec le réalisateur Denis Villeneuve dans le film du 2015″ Sicario » a partagé ses impressions sur cette nouvelle épopée spatiale, qui adapte la première moitié du roman homonyme de Frank Herbert.

Le nouveau film de Villeneuve se déroule sur la planète Arrakis, prenant comme point central de l’histoire Paul Atréides (Timothée Chalamet) héritier d’une famille noble qui est plongée au milieu d’un fort conflit dans la lutte pour le pouvoir et le contrôle. Épice », une substance qui donne des pouvoirs à ceux qui la consomment.

En plus de Chalamet, le film a une distribution multi-stars qui comprend des noms tels que Zendaya, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, parmi beaucoup d’autres, y compris le nom de Brolin, qui a lancé des éloges. sur le travail de Villeneuve sur ce film.

Lors d’une récente conversation que Josh Brolin a eue avec ACE Universe, il est évident qu’il a été complètement impressionné par le résultat final du film, le comparant à l’atmosphère créée dans « No Country For Old Men », dans lequel il a agi sous la direction des frères Coen.

« Ils ont projeté le film pour nous quand il était enfin terminé. Et j’ai été impressionné. Je veux dire, je peux dire, je pense qu’il est prudent de dire que c’est un chef-d’œuvre. C’est vraiment un chef-d’œuvre cinématographique, qui est capable de faire et de soutenir tous ces personnages et de leur donner leur temps mais de tenir l’histoire à leur sujet et de lui rendre justice », a commenté Brolin.

Josh Brolin souligne également le travail d’éclairage effectué par Greg Fraser, avec qui il a réalisé un livre, anticipant que le public n’est pas prêt pour ce que « Dune » a à offrir. Il n’est pas le premier acteur à faire l’éloge du résultat final du film, le cent plus récent Jason Momoa, qui souhaitait voir « un montage de quatre ou six heures » du film.

Le casting de « Dune » ne semble pas être le seul à se satisfaire du travail de Denis Villeneuve. La réalisatrice oscarisée Chloe Zhao, qui espère sortir bientôt « Eternals », a révélé « se sentir impressionnée » par le film, ce qui a suscité encore plus d’anticipation parmi les fans du roman original et de la filmographie de Villeneuve. « Dune » a une date de sortie prévue pour le 22 octobre.