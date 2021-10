Josh Brolin explique la différence majeure entre faire des films Dune et Marvel

Depuis qu’il a joué à Thanos dans le MCU, Josh Brolin se voit de plus en plus dans les superproductions, de Deadpool 2 à venir Dune, dans lequel Brolin joue le rôle du maître de guerre Gurney Halleck. Dans une récente interview avec ComicBook.com, Brolin a pesé sur la différence entre travailler sur une franchise géante dirigée par des producteurs comme le MCU et créer Dune selon la vision singulière du cinéaste Denis Villeneuve. L’acteur a admis qu’il avait un problème avec les fréquents changements de scénario qu’il devait endurer en jouant à Thanos.

« [They give you] tout. Il n’y avait rien de tout cela, et au fait, ils l’ont fait avec merveille aussi, la seule chose avec Marvel, c’est que de temps en temps, j’ai commencé à comprendre pourquoi ils continuent à le changer quand nous arrivons sur le plateau? Parce qu’ils publiaient des pages pour vous faire penser que c’était une chose, puis vous le changeiez et le faisiez, c’était ennuyeux. »

Marvel est célèbre pour ses différents scénarios de films jusqu’au jour de la première du projet, et de nombreux acteurs qui ont travaillé dans le MCU ont parlé de faux scripts pour dissiper tout éventuel espionnage. Brolin a poursuivi en expliquant que depuis Dune est étroitement basé sur le roman de science-fiction bien connu de Frank Herbert du même nom, l’accent est moins mis sur le fait de garder les détails du script secrets.

« Avec [Dune], tout est là, vous avez un livre, vous avez du matériel source, c’est un peu difficile de le cacher, même si c’est une adaptation très fidèle, il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui sont improvisées, il y en a des choses qui sont créées pour… Parce qu’il a en quelque sorte sa propre vie, mais non. Et c’est tout pratique, nous sommes sur des décors que vous regardez, vous êtes au milieu de ces décors massifs, la conception de la production était à une échelle massive, alors que Marvel, c’est un peu à votre imagination, les deux sont tout aussi fascinant et mérite beaucoup d’attention, mais très différent. »

Les propos de Brolin sont beaucoup plus diplomatiques que ceux de Villeneuve. Le cinéaste d’auteur a récemment suscité la colère des fans de MCU lorsqu’il a déclaré que la franchise utilisait un format « couper-coller » pour tous ses films, ce qui a transformé le public en « zombies » qui s’attendent toujours au même type de divertissement.

Villeneuve n’est pas le premier cinéaste à avoir pris des photos au MCU, ou à s’être plaint qu’une dépendance excessive à l’égard de la franchise ait détourné le public d’autres tarifs cinématographiques. La différence est qu’avec Dune, Villeneuve espère plaire au même groupe démographique cinématographique auquel le MCU s’adresse depuis le premier jour.

Mais malgré les similitudes de surface, Dune offre un monde de science-fiction très différent de celui du MCU. Le film est présenté comme une version « adulte » de Guerres des étoiles qui s’intéresse plus à la construction d’un monde complexe et aux motivations des personnages évolués qu’aux explosions et aux scènes de combat chargées de plaisanteries. Seul le temps nous dira si le public se réchauffera au magnum opus de Villeneuve de la même manière que les films Marvel. Dune arrive dans les salles et sur HBO Max le 22 octobre. Cette nouvelle vient de ComicBook.com.

Sujets : Dune