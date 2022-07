Joseph Quinn se souvient avoir été détenu à l’aéroport par des fans de Stranger Things

Choses étranges évasion de la saison 4 Joseph Quinn attrape les globes oculaires partout où il va, même à l’aéroport. Quinn était en route pour devenir la guest star de Le Tonight Show avec Jimmy Fallon quand il a eu une étrange rencontre avec l’immigration américaine à l’aéroport. Lors d’un contrôle de routine, les agents l’ont reconnu Choses étranges et a exigé qu’il revienne pour la saison prochaine.

Joseph Quinn a joué le paria de Hawkins Eddie Munson dans la dernière saison de Netflix Choses étranges, prenant instantanément le contrôle du fandom avec sa puissante performance. Quinn n’avait aucune idée à quel point il était devenu reconnaissable et adoré, mais il l’a découvert récemment.

Quinn est apparu sur Le Tonight Show avec Jimmy Fallon, dont vous pouvez découvrir les clips ci-dessous. L’acteur britannique a rappelé le petit incident amusant sur le talk-show.

« J’ai failli ne pas y arriver. J’ai été emmené dans, je suppose que ce que vous pourriez appeler cela, était plus un donjon. Et on m’a demandé d’attendre là pendant environ 20 minutes, puis j’ai été convoqué à ce bureau où quelqu’un m’a demandé : ‘Que faites-vous aux États-Unis, Monsieur ?’ Eh bien, je suis en fait ici pour rencontrer Jimmy Fallon sur « The Tonight Show ». Et il ne m’a pas cru. Et un de ses collègues m’a regardé, l’a regardé et a dit : ‘Laisse Eddie tranquille.' »

« Et alors [the colleague] a dit : « C’est Eddie de Stranger Things », et il m’a dit : « Tu es Eddie Munson ? » »

Lorsque Quinn a confirmé son identité, l’officier n’avait qu’une seule question à lui poser que tout le monde avait probablement l’intention de poser et dont il connaît déjà la réponse, mais qu’il est tout simplement trop triste pour accepter : « Revenez-vous la saison prochaine ? » « Je ne sais pas », a répondu Quinn, auquel l’officier a affirmé, « Tu ferais mieux », et lui a remis son passeport.

Même si tout le monde veut voir Eddie revenir, il est peu probable qu’il se produise car il a succombé à ses blessures dans le Choses étranges finale de la saison 4. Eddie avait acquis la réputation de fuir les problèmes, mais a décidé de se lever quand cela comptait vraiment et est mort en essayant de sauver ses amis. Peut-être qu’Eddie pourrait revenir dans une séquence de flashback, mais les chances qu’il survive réellement semblent sombres. Mais on ne sait jamais avec la science-fiction. Tout peut arriver.





Joseph Quinn a été ému aux larmes par la réponse des fans à son personnage de Stranger Things

Quinn a récemment été harcelé par les organisateurs de London Film et Comic-Con pour avoir interagi trop longtemps avec les fans tout en signant des autographes. Le personnel lui a apparemment crié dessus et l’a forcé à maintenir la ligne en mouvement. Le traitement de Quinn a été condamné sur les réseaux sociaux, et quand il est finalement apparu sur scène pour répondre aux questions des fans, il a été accueilli par des applaudissements assourdissants. Une fan, Kimberley Burrows, qui est une artiste aveugle et utilise un chien-guide, Tami, a remercié Quinn pour sa gentillesse envers le couple et pour avoir pris une photo avec eux plus tôt, décrivant le moment comme « magnifique ».

« Ce n’est pas vraiment une question, c’est plus une extension de gratitude. Je suis sûr que beaucoup d’entre nous ont entendu ce qui s’est passé hier. Je voulais juste dire merci de nous tous. Nous sommes vraiment reconnaissants que vous soyez passer le temps. Je pense que nous sommes tous vraiment connectés avec Eddie pour une raison ou une autre. Que nous aimions ses goûts musicaux ou qu’il soit l’étranger … nous avons tous voyagé loin parce que nous sommes tous vraiment connectés avec vous aussi . »

L’interaction émotionnelle a fait pleurer Quinn. Il était visiblement surpris par l’amour qu’il recevait des fans. Bien qu’il n’y ait aucun mot sur son Choses étranges futur, le spectacle a été renouvelé pour une cinquième et dernière saison qui conclura la série Netflix bien-aimée. Espérons que le Choses étranges sort en trombe.